सोमवार को मंडी में बंद रहेंगे सभी शिक्षण संस्थान, मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट - MANDI SCHOOLS CLOSED

18 अगस्त को मंडी में सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. इसको लेकर अधिसूचना जारी की गई है.

मंडी में बंद रहेंगे सभी शिक्षण संस्थान
मंडी में बंद रहेंगे सभी शिक्षण संस्थान (Concept)
By ANI

Published : August 17, 2025 at 10:48 PM IST

मंडी: मानसून सीजन में भारी बारिश ने मंडी जिले में भारी तबाही मचाई है. शनिवार रात और रविवार सुबह हुई बारिश के बाद मंडी में भारी तबाही हुई है. नदी-नालों में आई बाढ़ में कई गाड़ियां बहने की खबर है. वहीं, सोमवार को भी मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. ऐसे में जिला प्रशासन ने मंडी सदर उपमंडल में सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं.

मंडी में बंद रहेंगे सभी शिक्षण संस्थान

मौसम विभाग ने प्रदेश में 18, 21, 22 और 23 अगस्त के लिए 'येलो' मौसम चेतावनी जारी की है. ऐसे में एसडीएम सदर रूपिंदर कौर ने सोमवार को सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश होने को लेकर अधिसूचना जारी की. इसके अनुसार मंडी जिले में भारी बारिश से बाढ़ और लैंडस्लाइड के हालातों को मद्देनजर 18 अगस्त को मंडी सदर उपमंडल के तहत आने वाले सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे.

18 अगस्त को मंडी में सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे
18 अगस्त को मंडी में सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे (Notification)

हिमाचल में 355 सड़कें बाधित

बता दें कि हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश से आई प्राकृतिक आपदाओं के कारण तीन राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) सहित कम से कम 355 सड़कें अवरुद्ध हैं और 1,000 से ज्यादा बिजली वितरण ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं.

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार, मंडी जिले में एनएच 21 सहित कम से कम 202 सड़कें अवरुद्ध हैं. कुल्लू में एनएच 305 सहित 64, सिरमौर में 28, कांगड़ा में 27, चंबा में 9, शिमला में 8, ऊना में 7, लाहौल और स्पीति में 6, किन्नौर में एनएच 5 सहित दो और बिलासपुर और हमीरपुर में एक-एक सड़क अवरुद्ध है.

मूसलाधार बारिश के कारण बिजली आपूर्ति भी बुरी तरह प्रभावित हुई है और 1,067 ट्रांसफार्मर काम नहीं कर रहे हैं. इनमें कुल्लू में 557, मंडी में 385, लाहौल और स्पीति में 112, किन्नौर में 11 और चंबा में दो शामिल हैं. इसके अलावा, 116 जलापूर्ति योजनाएं बाधित हैं, जिनमें मंडी में 44, कांगड़ा में 41, हमीरपुर में 14, कुल्लू में नौ, शिमला में चार, लाहौल और स्पीति में तीन और सोलन में एक शामिल है.

इस बीच, मौसम विभाग ने राज्य में भारी बारिश जारी रहने का अनुमान जताया है और 18, 21, 22 और 23 अगस्त के लिए 'येलो' मौसम चेतावनी जारी की है. इसके परिणामस्वरूप, राज्य के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश और अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

गौरतलब है कि पिछले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश और अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश देखी गई. मंडी जिले के कटौला गांव में सबसे अधिक 120 मिमी बारिश दर्ज की गई, इसके बाद कांगड़ा में 110.8 मिमी, नाहन में 103 मिमी, पांवटा साहिब में 69.8 मिमी, भुंतर में 63.3 मिमी, पालमपुर में 60.4 मिमी, मंडी में 26 मिमी, धर्मशाला में 20.6 मिमी, बिलासपुर में 10.4 मिमी, मनाली में 8 मिमी, कुफरी में 4 मिमी, सुंदरनगर में 2 मिमी और शिमला में 1 मिमी बारिश दर्ज की गई.

