रांची: छत्तीसगढ़ में दो धर्म बहनों के साथ घटित घटना के विरोध में रविवार को रांची में ऑल चर्चेस कमेटी ने मौन जुलूस निकाला. इस मौन जुलूस में राज्य की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी शामिल हुई.

छत्तीसगढ़ घटना की मैं करती हूं निंदा: कृषि मंत्री

कृषि मंत्री नेहा शिल्पी तिर्की ने कहा कि छत्तीसगढ़ में धर्म बहनों के साथ घटी घटना की कठोर शब्दों में निंदा करती हूं. कृषि मंत्री ने आगे कहा कि ईसाई धर्मावलंबी हमेशा से ही गांव, घरों में सेवा देते रहे हैं. इनका सामाजिक कल्याण में विश्वास, इनके सेवा भाव को दर्शाता है.

रांची में ऑल चर्चेस कमेटी ने निकाला मौन मार्च (Etv Bharat)

मंत्री नेहा शिल्पी तिर्की ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाएं सवाल

कृषि मंत्री नेहा शिल्पी तिर्की ने आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग में जिस तरह से दो धर्म बहनों को सुनियोजित साजिश के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, जिस तरह उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, वह कही से भी और किसी रूप में क्षम्य नहीं है. झारखंड की कृषि मंत्री ने छत्तीसगढ़ पुलिस पर हमला बोलते हुए कहा कि इस पूरे मामले में वह मूक दर्शक बनी रही.

इस घटना की जांच में दोनों ही धर्म बहनें निर्दोष पाई गई है और उन्हें रिहा भी कर दिया गया है. ईसाई समुदाय के लिए सेवा ही उनका धर्म होता है. इस तरह से ईसाई समुदाय को टारगेट करना कहीं से भी जायज नहीं है: शिल्पी नेहा तिर्की, कृषि मंत्री

'दक्षिणपंथी ताकत ईसाई धर्मावलंबियों को कर रही है परेशान'

वहीं दक्षिणपंथी ताकतों की नियत हमेशा से ईसाई धर्मावलंबियों को परेशान करना रही है. ये संवैधानिक अधिकारों का भी उल्लंघन है. मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि मैं इसकी घोर निंदा करती हूं, इसके साथ ही ऑल चर्चेज कमेटी रांची की मांग का समर्थन करती हूं.

