पौड़ी जितेंद्र आत्महत्या मामला: हिमांशु चमोली समेत पांचों आरोपियों को मिली जमानत, ये रहा कारण

जिला एवं सत्र न्यायालय ( Photo- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : September 27, 2025 at 12:00 AM IST 4 Min Read