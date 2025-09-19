ETV Bharat / state

लोहरदगा में रांची की नाबालिग से हैवानियत, शिकंजे में आए सभी आरोपी

लोहरदगा में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिये गए हैं.

लोहरदगा थाना
September 19, 2025

लोहरदगा: जिला में एक बड़ी घटना हुई है. रांची की रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया. इस मामले में प्राथमिक की दर्ज होने के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस मामले में जांच और आगे की कार्रवाई कर रही है.

मेला देखकर लौट रही थी नाबालिग

जिला के सदर थाना क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म की घटना प्रकाश में आई है. घटना को लेकर पीड़िता के बयान पर प्राथमिक की दर्ज की गई है. इसके बाद पुलिस ने त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल सभी पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस मामले में जांच और आगे की कार्रवाई कर रही है. पीड़िता रांची की रहने वाली है.

वह जिउतिया जतरा-मेला देखने के लिए सदर थाना क्षेत्र के एक गांव में अपनी नानी के घर आई हुई थी. जब नाबालिग जतरा-मेला देखकर वापस लौट रही थी. इसी दौरान पांच युवकों ने नाबालिग को जबरन अपने साथ ले जाकर एक सुनसान स्थान में उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. पीड़िता ने इस दौरान अपने भाइयों को भी फोन किया, पर कुछ देर बाद उसका मोबाइल फोन बंद हो गया.

जब ग्रामीणों को नाबालिग के साथ हुई घटना की जानकारी हुई तो ग्रामीणों ने पूरे इलाके में नाबालिग को ढूंढना शुरू किया. जिसके बाद नाबालिग एक आम के बगीचे में मिली. नाबालिग द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ग्रामीणों को संदेह हुआ, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने मामले में त्वरित रूप से अनुसंधान करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इस घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है. ग्रामीण मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना में पुलिस ने सभी पांच आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस मामले में जांच और आगे की कार्रवाई कर रही है. -सादिक अनवर रिजवी, एसपी, लोहरदगा.

