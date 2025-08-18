नई दिल्ली: हाल ही में उत्तरी भारत में हो रही भारी बारिश के चलते यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. इस बढ़ते जलस्तर ने हरियाणा के यमुनानगर जिले स्थित हथिनीकुंड बैराज पर दबाव बना दिया, जिसके चलते बैराज के सभी 18 गेट खोल दिए गए हैं. यह कदम अतिरिक्त पानी की निकासी के लिए उठाया गया है, ताकि बैराज पर अधिक भार न पड़े.
दरअसल, हरियाणा के यमुनानगर में हथिनीकुंड बैराज से एक लाख 78 हजार 996 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो कुछ घंटों में दिल्ली पहुंचेगा. इससे दिल्ली में यमुना नदी के जलस्तर में इजाफा होगा और दिल्ली के कुछ इलाके बाढ़ से प्रभावित हो सकते हैं.
#WATCH | हरियाणा | सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता विजय गर्ग ने बताया, " हाल ही में हुई बारिश के बाद नदी में 1.78 लाख क्यूसेक पानी आया है। यह इस मौसम का सबसे ज़्यादा जलस्तर है..." (17.08) https://t.co/KCglhTfpeX pic.twitter.com/DNq6fXYNsj— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 18, 2025
हरियाणा के सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता विजय गर्ग ने बताया, "हाल ही में हुई बारिश के बाद नदी में 1.78 लाख क्यूसेक पानी आया है. यह इस मौसम का सबसे ज़्यादा जलस्तर है.
VIDEO | Delhi: Yamuna water level rises; visuals from Old Iron Bridge.— Press Trust of India (@PTI_News) August 18, 2025
(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/Bb1zSDEiuI
यमुना नदी का लगातर बढ़ रहा जलस्तर
बता दें कि पिछले कुछ दिनों से राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. इससे यमुना के किनारे बसे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है. बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली के पुराने रेलवे पुल पर यमुना नदी का जलस्तर बीते रविवार को खतरे निशान से कुछ ही दूरी पर है.
प्रशासन ने जारी किया अलर्ट
दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है, जिसके चलते अलर्ट जारी किया गया है. अधिकारियों के अनुसार, यमुना नदी के जलस्तर की स्थिति पर नज़र रखी जा रही है और सभी संबंधित एजेंसियों को बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए एहतियाती कदम उठाने को कहा गया है क्योंकि पूर्वानुमान के अनुसार जलस्तर में वृद्धि जारी रहेगी.
यमुना किनारे न जाने की अपील
बता दें कि पुराना रेलवे पुल नदी के प्रवाह और संभावित बाढ़ के खतरों पर नज़र रखने के लिए एक प्रमुख अवलोकन बिंदु के रूप में कार्य करता है. यदि जल स्तर और बढ़ा तो यह खतरे के निशान को पार कर सकता है. प्रशासन की तरफ से लोगों से यमुना नदी के किनारे ना जाने और पशुओं को भी ना जाने देने की अपील की जा रही है.
ये भी पढ़ें :