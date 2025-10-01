ETV Bharat / state

नगर निकाय चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज, अलका तिवारी बनी राज्य निर्वाचन आयुक्त

अलका तिवारी को झारखंड का राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है.

निर्वाचन भवन (Etv Bharat)
Published : October 1, 2025 at 7:40 PM IST

रांची: राज्य में नगर निकाय चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है. राज्य सरकार ने आयोग के आयुक्त के रिक्त पद पर अलका तिवारी की नियुक्ति की है. यह पद 25 मार्च को तत्कालीन राज्य निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद खाली हुआ था. अलका तिवारी 30 सितंबर को मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुई थीं.

राज्यपाल के आदेश पर पंचायती राज विभाग द्वारा सरकार के सचिव मनोज कुमार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, उनका कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक रहेगा. नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो जाएंगी. झारखंड उच्च न्यायालय लगातार सरकार को चुनाव कराने के निर्देश दे रहा है, और आयुक्त की अनुपस्थिति से काम में बाधा आ रही थी.

1988 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं अलका तिवारी

राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी सोमवार, 5 अक्टूबर को पदभार ग्रहण कर सकती हैं. दुर्गा पूजा की छुट्टी के कारण, आयोग में सोमवार को काम फिर से शुरू होगा. भारतीय प्रशासनिक सेवा की 1988 बैच की अधिकारी अलका तिवारी ने एक तेज-तर्रार महिला प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अपनी पहचान बनाई है. वह बचपन से ही एक मेधावी छात्रा थीं. मेरठ यूनिवर्सिटी में राज्यपाल के हाथों उन्हें गोल्ड मेडल मिला था.

उन्होंने मनोविज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद, आगे की शिक्षा के लिए वे यूनाइटेड किंगडम के मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी गईं और वहां एमएससी की पढ़ाई की. वहां, उन्हें मैनेजमेंट और विकास प्रोजेक्ट्स में अच्छा प्रदर्शन के लिए गोल्ड मेडल भी मिला. इसके अलावा, उन्होंने रांची विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री भी प्राप्त की है. उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय और ड्यूक विश्वविद्यालय सहित कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से शॉर्ट टर्म का कोर्स भी पूरा किया है.

