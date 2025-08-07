Essay Contest 2025

अलीराजपुर में वेतन-भत्तों के मद में सवा करोड़ का घोटाला, 3 अफसरों पर गाज - ALIRAJPUR EDUCATION OFFICE SCAM

आदिवासी बाहुल्य अलीराजपुर जिले के उदयगढ़ खंड शिक्षा कार्यालय में वित्तीय अनियमितताओं पर कमिश्नर ने सख्त कार्रवाई की.

Alirajpur education office scam
अलीराजपुर में वेतन-भत्तों की मद में सवा करोड़ का घोटाला (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 7, 2025 at 5:21 PM IST

अलीराजपुर : जिले के उदयगढ़ विकासखंड शिक्षा कार्यालय में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में कलेक्टर की रिपोर्ट पर इंदौर कमिश्नर ने शिक्षा विभाग के 3 अधिकारियों को सस्पेंड करने का आदेश दिया. मामले की जांच जारी है और जल्द ही एफआईआर होने की संभावना है. इसके साथ ही इस कार्यालय में विगत 6 साल के लेनदेन की पूरी पड़ताल करने के आदेश कलेक्टर ने दिए हैं.

इन 3 शिक्षा अधिकारियों पर गिरी निलंबन की गाज

इंदौर संभागायुक्त दीपक सिंह ने दो पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी और एक वर्तमान अधिकारी को निलंबित कर दिया है. निलंबित अधिकारियों में वर्तमान प्रभारी खंड शिक्षा अधिकारी रामसिंह सोलंकी, पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी गिरधर ठाकरे (वर्तमान में प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणी,अलीराजपुर) और भारत नामदेव (वर्तमान में प्राचार्य, कन्या शिक्षा परिसर, निसरपुर, धार) शामिल हैं. इन अधिकारियों पर उदयगढ़ खंड शिक्षा अधिकारी कार्यकाल के दौरान घोटाला करने का आरोप है.

अलीराजपुर कलेक्टर डॉ. अभय अरविंद बेडेकर (ETV BHARAT)

कलेक्टर की रिपोर्ट पर कमिश्नर ने की कार्रवाई

वित्तीय अनियमितता में प्रथम दृष्टया संलिप्त जाने पर कलेक्टर अलीराजपुर डॉ.अभय अरविंद बेडेकर ने तीनों अधिकारियों के खिलाफ मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1966 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए कमिश्नर को प्रतिवेदन भेजा था. प्रतिवेदन की समीक्षा के बाद संभागायुक्त दीपक सिंह ने निलंबित करने का आदेश दिया. निलंबन अवधि में इन्हें केवल जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा. गिरधर ठाकरे और रामसिंह सोलंकी का मुख्यालय कलेक्टर जिला अलीराजपुर में तथा भारत नामदेव का मुख्यालय कलेक्टर जिला धार में तैनात किया गया है.

Alirajpur education office scam
अलीराजपुर जिले के उदयगढ़ खंड शिक्षा कार्यालय में घोटाला (ETV BHARAT)

स्टेट फाइनेंस इंटेलिजेंस सेल ने की जांच

मामले के अनुसार अलीराजपुर जिले में उदयगढ़ विकासखंड शिक्षा कार्यालय में वेतन भत्तों के वितरण में 1.27 करोड़ रुपये से अधिक की गड़बड़ी का खुलासा स्टेट फाइनेंस इंटेलिजेंस सेल की रिपोर्ट से हुआ था. रिपोर्ट में कहा गया "पात्र कर्मचारियों के अलावा अन्य व्यक्तियों के नाम पर भी वर्षों से भारी राशि ट्रांसफर होती रही." जांच में सामने आया कि कुछ कर्मचारियों को निर्धारित मानकों से अधिक गृह भाड़ा भत्ता मिला, जबकि अतिथि शिक्षकों को 54,000 रुपए तक की राशि दी गई, जबकि उनका मूल वेतन मात्र 6,080 रुपए था.

बीते 6 साल के पूरे लेनदेन की होगी जांच

जांच में पाया गया कि कई खातों में अलग-अलग नामों से संदिग्ध भुगतान हुए, जिससे बड़ा फर्जीवाड़ा होने की आशंका जताई गई. इस गड़बड़ी के खुलासे के बाद कलेक्टर को कोष एवं लेखा विभाग भोपाल ने पत्र जारी कर मामले की जांच तथा एफआईआर दर्ज करवाने के आदेश दिए. साथ ही 2018-19 से अभी तक के सभी लेनदेन की पड़ताल कर घोटाले की पुष्टि पर सख्त विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश भी दिए.

कलेक्टर ने पहले इंकार किया, अब पुष्टि कर रहे

खास बात यह है कि कुछ दिन पहले इस मामले में कलेक्टर ने कहा था कि ऐसा कोई मामला नहीं है. शायद यह कोई पुराना मामला होगा या कहीं और का होगा. वहीं, अब इस मामले में कलेक्टर डॉ. अभय अरविंद बेडेकर ने बताया "उदयगढ़ विकासखंड में करीब 1.27 करोड़ का वेतन भत्तों का घोटाला सामने आया. सवा करोड़ के वित्तीय अनियमित के चलते तत्कालीन तीन खंड शिक्षा अधिकारी को निलंबित कर दिया है. इन पर गलत तरीके से भुगतान करने और शासकीय कोष का दुरुपयोग करने का आरोप है."

