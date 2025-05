ETV Bharat / state

छह रुपये प्रति किलो खरीदा जा रहा था आम, अलीराजपुर कलेक्टर ने मंडी सचिव की लगा दी क्लास - MANGOS BLACK MARKETING ALIRAJPUR

अलीराजपुर मंडी में खरीदा जा रहा आम ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 22, 2025 at 2:16 PM IST | Updated : May 22, 2025 at 2:21 PM IST 3 Min Read

अलीराजपुर: प्रदेश की सब्जी और फल मंडियों में अपनी उपज बेचने आने वाले गरीब आदिवासी किसानों को मंडी व्यापारी कैसे लूट रहे हैं इसकी बानगी आज फिर अलीराजपुर मंडी में नजर आई. जहां किसानों का आम प्रति किलो साढ़े छह रुपये के भाव से खरीदा जा रहा था जिसकी बाजार में कीमत तकरीबन 80 रुपये है. कलेक्टर अभय बेडेकर ने मौके पर पहुंचकर बिक्री रोकने के निर्देश दिए. साथ ही उन्होंने मंडी समिति के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने के निर्देश दिए हैं. किसानों से मंडी में साढ़े छह रुपये किलो के भाव से आम खरीद रहे थे स्थानीय थोक खरीदार और व्यापारी दरअसल गुरुवार को फल मंडी में आम की आवक के मद्देनजर कलेक्टर अभय बेडेकर मौके पर पहुंचे थे. यहां उन्होंने देखा कि आदिवासी अंचल से जो गरीब किसान अपनी आम की उपज तोड़कर मंडी में बेचने पहुंचे थे उनके आम को स्थानीय थोक खरीदार और व्यापारी साढ़े छह रुपये किलो के भाव से खरीद रहे हैं. आम की क्वालिटी बहुत अच्छी होने पर भी इतनी सस्ती दरों पर आम बिकते देख कलेक्टर आश्चर्य में पड़ गए. उन्होंने मौजूद मंडी सचिव भगवान सिंह को बुलाकर इसका कारण पूछा तो मंडी सचिव ने इसे आम की अधिकतम बोली के हिसाब से उचित बता दिया. इस बात पर कलेक्टर नाराज हो गए. उन्होंने कहा कि यदि इतनी कम कीमतों पर आप मुझे बाजार में आम दिलवा दोगे तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा. इसके बाद कलेक्टर ने मंडी सचिव और एक अन्य अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर जिम्मेदार को सस्पेंड करने की चेतावनी दी.

इतना ही नहीं कलेक्टर को एहसास हुआ कि थोक व्यापारी और मंडी के पदाधिकारी आपस में मिलकर एक गिरोह के रूप में गरीब किसानों की अच्छी से अच्छी उपज को बेहद कम दाम में खरीदते हैं और भारी मुनाफा कमाते हैं. इसके बाद उन्होंने मंडी पदाधिकारी से कहा कि यदि आप उपज के दाम का आकलन नहीं कर सकते तो कृषि विभाग के अधिकारियों की मदद ले सकते हैं, यह आपकी जिम्मेदारी है. फसल को 10 गुना महंगे दाम पर इंदौर और अन्य मंडी में बेच देते हैं व्यापारी इसके बाद कलेक्टर ने अधिकारियों को मौके पर ही जमकर फटकार लगाई. इस दौरान किसानों ने बताया कि यहां व्यापारी इशारा कर देते हैं और मंडी के अधिकारी उसी भाव में बोली शुरू कर देते हैं. जिससे महंगी से महंगी उपज को गरीब किसानों को व्यापारियों द्वारा तय किए गए भाव पर ही बेच कर जाना पड़ता है. इस फसल को व्यापारी 10 गुना महंगे दाम पर इंदौर और अन्य मंडी में बेच देते हैं. इस दौरान कलेक्टर ने मोहम्मद रफीक नामक एक व्यापारी को बुलाकर पूछा कि आप जो बोली लगाते हो उसका आधार क्या है? तो व्यापारी भी कुछ नहीं बोल पाया. इसके बाद कलेक्टर ने कहा, जो व्यापारी गिरोह बनाकर गरीब आदिवासियों को लूट रहे हैं, उन्हें मैं यहां धंधा नहीं करने दूंगा, सबको भगाऊंगा. उन्होंने व्यापारियों के साथ मीटिंग के बाद ही बिक्री शुरू करने को कहा.

Last Updated : May 22, 2025 at 2:21 PM IST