कमाल की है अलीगढ़ की प्रतिभा; बिना रुके 195 देश, 28 राज्य और 75 जिलों के गिना रही नाम - ALIGARH NEWS

कमाल की है अलीगढ़ की प्रतिभा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : July 15, 2025 at 8:23 AM IST | Updated : July 15, 2025 at 10:32 AM IST 2 Min Read

अलीगढ़: कहते हैं, हुनर किसी उम्र का मोहताज नहीं होता. जिसके अंदर नैसर्गिक प्रतिभा है, वह निखरकर सामने आता ही है. इस कहावत को अलीगढ़ के रुखाला गांव की रहने वाली 12 साल की छात्रा प्रतिभा गौतम ने सच कर दिखाया है. कक्षा 5 में पढ़ने वाली प्रतिभा का वीडियो सोशल मीडिया पर पसंद किया जा रहा है. इसमें वह अपने अद्भुत ज्ञान और याददाश्त से सभी को हैरान कर रही है. वीडियो में देखा जा सकता है, कि अध्यापक के सवाल पूछते ही प्रतिभा बिना रुके दुनिया के 195 देशों के नाम गिना देती है. इतना ही नहीं भारत के 28 राज्यों के नाम और उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के नाम भी एक सांस में गिना देती है. न कोई झिझक, न कोई ठहराव, बस फटाफट जवाब और वो भी बिल्कुल सही. प्रतिभा ने हिंदी अल्फाबेट के आधार पर इन्हें याद किया है. बिना रुके 195 देश, 28 राज्य और 75 जिलों के गिना रही नाम . (Video Credit: ETV Bharat)

याददाश्त है कमाल की: प्रतिभा गौतम, छर्रा थाना क्षेत्र के रुखाला गांव निवासी प्रताप सिंह की पुत्री है. अब सोशल मीडिया पर लोगों की तारीफों की लहर का केंद्र बन गई है. हर कोई इस छोटी बच्ची की तेज स्मरण शक्ति और आत्मविश्वास की सराहना कर रहा है. कई लोग तो इसे 'अलीगढ़ की ज्ञानदीप' कहकर संबोधित कर रहे हैं. इस छोटी उम्र में ऐसी अद्भुत प्रतिभा देखना प्रेरणादायक है. लोगों का कहना है, कि अगर सही मार्गदर्शन और अवसर मिले, तो यह बच्ची भविष्य में देश का नाम रोशन कर सकती है. जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग को चाहिए कि ऐसी बाल प्रतिभाओं को मंच और प्रोत्साहन दें, ताकि अलीगढ़ जैसी मिट्टी से और भी रत्न निकल सकें.

