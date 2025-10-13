ETV Bharat / state

पत्नी का शर्मनाक षड़यंत्र; मोहब्बत में बाधा बने पति की करा दी हत्या, जानें-प्रेमी ने कैसे दिया वारदात को अंजाम

अलीगढ़ के गोंडा थाना क्षेत्र में हुई सनसनीखेज वारदात. पुलिस के अनुसार आरोपी महिला हिरासत में, हत्यारोपी की तलाश में दी जा रही दबिश.

अलीगढ़ में हत्या.
अलीगढ़ में हत्या. (Photo Credit : ETV Bharat)
अलीगढ़ : गोंडा थाना क्षेत्र की महिला ने प्रेम प्रसंग के चलते कुचक्र रचकर अपने प्रेमी से पति को गोली मार कर हत्या करवा दी. वारदात को दुर्घटना का रूप देने के लिए प्रेमी और महिला ने षड़यंत्र रचा, लेकिन पुलिस की गहन छानबीन और पूछताछ में असलियत का पर्दाफाश हो गया. सच्चाई सामने आने के बाद से ग्रामीण महिला और प्रेमी युवक के प्रति आक्रोशित हैं. पुलिस आरोपी महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और हत्यारोपी फरार प्रेमी की तलाश में पुलिस टीम लगी हुई है.

एसएसपी नीरज यादव के अनुसार गोंडा क्षेत्र के कलुआ इलाके का रहने वाला रिंकू (30) पेशे से राजमिस्त्री था. शनिवार रात उसकी गोली मार कर हत्या कर दी गई थी. प्राथमिक जांच और पूछताछ में सामने आया कि शनिवार देर शाम उसकी पत्नी ने उसे मुड़वार गांव बुलाया था. पत्नी ने खुद को एक चिकित्सक के पास दवा लेने की बात बताई थी. रिंकू उसे लेने पहुंचा तो उसके दोनों बच्चे भी साथ थे. रिंकू सभी को बाइक से लेकर लौट रहा था.

रात करीब 9 बजे रफायतपुर भट्टे के पास मोड़ पर पीछे से आए एक बाइकसवार ने रिंकू की बाइक को ओवरटेक किया और करीब से गोली मार दी. गोली रिंकू के सीने के आर-पार हो गई. गोली लगते ही रिंकू वहीं गिर पड़ा. यह देख हमलावर आगे बढ़ गया. कुछ दूरी पर मौजूद लोगों ने हमलावर से घटना के बाबत पूछा तो उसने गुमराह करते हुए कार से एक्सीडेंट की बात कहकर आगे निकल गया. राहगीरों की मदद से गंभीर रूप से घायल रिंकू को अस्पताल पहुंचाया गया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

एसएसपी के मुताबिक रिंकू के परिजनों ने हत्या का शक पत्नी पर जताया तो इसी दिशा में तफ्तीश शुरू की गई. जांच में कई बातें सामने आईं. पत्नी के मोबाइल की कॉल डिटेल और विरोधाभासी बयान होने के चलते हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. कड़ाई से पूछताछ में पत्नी ने जुर्म कबूल करते हुए गांव के ही एक युवक से प्रेम संबंध की बात कुबूल की और अवैध रिश्तों में बाधा बन रहे की हत्या के षड़यंत्र में शामिल होने की बात कही. प्रथमदृष्टया पत्नी द्वारा प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की बात सामने आई है. हत्यारोपी प्रेमी की गिरफ्ता री के बाद घटना का पूरा खुलासा किया जाएगा.

