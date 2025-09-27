ETV Bharat / state

अलीगढ़ में टीवीएस शोरूम मालिक के बेटे की गोली मारकर हत्या, सामने आई ऐसी बात

थाना रोरावर क्षेत्र के खैरेश्वर चौराहे पर बाइक सवार दो अज्ञात हमलावरों ने घटना को दिया अंजाम.

अलीगढ़ में हत्या.
अलीगढ़ में हत्या. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 27, 2025 at 8:12 AM IST

Updated : September 27, 2025 at 9:39 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अलीगढ़ : थाना रोरावर क्षेत्र के खैरेश्वर चौराहे पर शुक्रवार रात बाइक सवार दो बदमाशों ने टीवीएस बाइक शोरूम मालिक के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी. घटना उस वक्त हुई जब वह अपने पिता और चचेरे भाई के साथ सिकंदराराऊ जाने के लिए बस में चढ़ रहे थे. गोली लगते ही बस अड्डे पर अफरा-तफरी मच गई. गंभीर हालत में अस्पताल ले जाए जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.



एसएसपी नीरज जादौन के अनुसार हाथरस के सिकंद्राराऊ इलाके के कचोरा निवासी नीरज गुप्ता ने बीते 21 अगस्त को अलीगढ़ के खैर क्षेत्र में टीवीएस बाइक का शोरूम खोला था. शोरूम का संचालन उनका बड़ा बेटा अभिषेक गुप्ता करता था. शुक्रवार को नीरज गुप्ता और उनका चचेरा भाई जीतू शोरूम पर मौजूद थे. शोरूम बंद करने के बाद तीनों गांव लौटने के लिए रात करीब 9:30 बजे खैर चौराहे पर बस का इंतजार कर रहे थे.

बस में चढ़ने के दौरान बाइक से आए दो अज्ञात हमलावरों ने अभिषेक पर फायरिंग कर दी. गोली अभिषेक के माथे के पास लगी. इसके बाद हमलावर फरार हो गए. गोली चलने से घटनास्थल पर अफरातफरी मच गई. मौके पर मौजूद परिजन और स्थानीय लोग अभिषेक को तत्काल मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

एसएसपी के मुताबिक घरवालों से पूछताछ में पता चला है कि अशोक पांडे और पूजा शकुन पांडे कुछ दिनों से अभिषेक को परेशान कर रहे थे. कुछ पैसों का लेनदेन भी था. वे दोनों ब्लैकमेलिंग भी कर रहे थे. पूजा शकुन पांडे और अशोक पांडे से अभिषेक गुप्ता का मेलजोल भी था. बीच में दोनों के बीच मतभेद हुए थे. पूजा शकुन पांडे महामंडलेश्वर है और अखिल भारत हिंदू महासभा से जुड़ी है. अशोक पांडे पति हैं. बहरहाल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए शहर में नाकेबंदी कर दी गई है. जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा.

यह भी पढ़ें : अलीगढ़ में 12 साल के लड़के की गोली लगने से मौत, दूसरे किशोर से असलहा छीनते समय हुई फायरिंग

यह भी पढ़ें : रिश्तों की कड़वाहट का जानलेवा अंत ; कोल्ड ड्रिंक में जहर देकर फौजी पति को मारने का आरोप, साजिश का ऑडियो वायरल

Last Updated : September 27, 2025 at 9:39 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

ALIGARH MURDERALIGARH CRIMETVS SHOWROOM OWNER MURDEREDMURDER IN UPMURDER IN ALIGARH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नक्शे से गायब होने के कगार पर यूपी का ये गांव, 85 घर शारदा नदी में देखते-देखते समा गए, सड़क के किनारे जिंदगी काट रहे 389 बेघर

यूपी में पहली बार गांव-गांव लगेंगे रोजगार मेले; 8 हजार युवाओं को मिलेगी नौकरी, जानिए- कितनी सैलरी; कैसे करें रजिस्ट्रेशन

उम्मीदों का सुई-धागा; अलीगढ़ की हजार महिलाएं कमा रहीं लाखों, मुगल बादशाहों के शाही पहनावे की शान थी ये कढ़ाई-बुनाई

वाराणसी में लांच हुई 'डिजिटल नारी' स्कीम; जानें गांव की महिलाएं मोबाइल से कैसे करेंगी भरपूर कमाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.