अलीगढ़ में टीवीएस शोरूम मालिक के बेटे की गोली मारकर हत्या, सामने आई ऐसी बात
थाना रोरावर क्षेत्र के खैरेश्वर चौराहे पर बाइक सवार दो अज्ञात हमलावरों ने घटना को दिया अंजाम.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 27, 2025 at 8:12 AM IST|
Updated : September 27, 2025 at 9:39 AM IST
अलीगढ़ : थाना रोरावर क्षेत्र के खैरेश्वर चौराहे पर शुक्रवार रात बाइक सवार दो बदमाशों ने टीवीएस बाइक शोरूम मालिक के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी. घटना उस वक्त हुई जब वह अपने पिता और चचेरे भाई के साथ सिकंदराराऊ जाने के लिए बस में चढ़ रहे थे. गोली लगते ही बस अड्डे पर अफरा-तफरी मच गई. गंभीर हालत में अस्पताल ले जाए जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
एसएसपी नीरज जादौन के अनुसार हाथरस के सिकंद्राराऊ इलाके के कचोरा निवासी नीरज गुप्ता ने बीते 21 अगस्त को अलीगढ़ के खैर क्षेत्र में टीवीएस बाइक का शोरूम खोला था. शोरूम का संचालन उनका बड़ा बेटा अभिषेक गुप्ता करता था. शुक्रवार को नीरज गुप्ता और उनका चचेरा भाई जीतू शोरूम पर मौजूद थे. शोरूम बंद करने के बाद तीनों गांव लौटने के लिए रात करीब 9:30 बजे खैर चौराहे पर बस का इंतजार कर रहे थे.
बस में चढ़ने के दौरान बाइक से आए दो अज्ञात हमलावरों ने अभिषेक पर फायरिंग कर दी. गोली अभिषेक के माथे के पास लगी. इसके बाद हमलावर फरार हो गए. गोली चलने से घटनास्थल पर अफरातफरी मच गई. मौके पर मौजूद परिजन और स्थानीय लोग अभिषेक को तत्काल मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.
एसएसपी के मुताबिक घरवालों से पूछताछ में पता चला है कि अशोक पांडे और पूजा शकुन पांडे कुछ दिनों से अभिषेक को परेशान कर रहे थे. कुछ पैसों का लेनदेन भी था. वे दोनों ब्लैकमेलिंग भी कर रहे थे. पूजा शकुन पांडे और अशोक पांडे से अभिषेक गुप्ता का मेलजोल भी था. बीच में दोनों के बीच मतभेद हुए थे. पूजा शकुन पांडे महामंडलेश्वर है और अखिल भारत हिंदू महासभा से जुड़ी है. अशोक पांडे पति हैं. बहरहाल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए शहर में नाकेबंदी कर दी गई है. जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा.
