April 21, 2025

अलीगढ़: जिले में इन दिनों एक सास और दामाद की प्रेम कहानी ने सनसनी फैला दी है. रिश्तों की परंपरागत सीमाएं तोड़ते हुए एक महिला ने न केवल अपने दामाद के साथ प्रेम स्वीकार किया, बल्कि अपनी बेटी की शादी से महज 10 दिन पहले उसके साथ फरार भी हो गई. इस अनोखे रिश्ते को लेकर जहां समाज में आलोचना हो रही है, वहीं दोनों प्रेमी अपने फैसले पर अडिग हैं. युवक के पिता और परिवार ने सास को घर में रखने से मना कर दिया. घर वालों और गांव वालों के विरोध के चलते दोनों गांव छोड़ कर चले गये.



मडराक थाना क्षेत्र के मनोहरपुर कायस्थ निवासी अनीता (उम्र लगभग 38 वर्ष) की बेटी शिवानी की शादी दादों थाना क्षेत्र के नगला मछरिया निवासी राहुल (उम्र 20 वर्ष) से तय हुई थी. शादी की तारीख 16 अप्रैल तय थी, कार्ड बांटे जा चुके थे, और रिश्तेदार आने लगे थे. लेकिन 6 अप्रैल को राहुल अपनी होने वाली सास अनीता को लेकर फरार हो गया. इस घटना ने दोनों परिवारों के होश उड़ा दिए. मडराक और दादों थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई. खबर है कि दोनों बिहार और नेपाल तक घूमते रहे और आखिरकार 16 अप्रैल को थाना दादों पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया.

पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर काउंसलिंग कराई. अनीता को समझाया गया कि वह अपने पति जितेंद्र और बच्चों के पास लौट जाए, लेकिन उसने इनकार कर दिया. राहुल ने पुलिस के सामने साफ कहा अनीता अब मेरी सास नहीं, मेरी पत्नी है. जल्द ही उससे शादी करूंगा. लोग उसे सास कहना बंद करें. अनीता ने भी अपने फैसले को सही ठहराते हुए कहा मैं 20 साल से अपनी इच्छाओं को मारकर जी रही थी. अब मैं खुद के लिए जीना चाहती हूं. राहुल मुझे सम्मान देता है, समझता है और मैं उसके साथ खुश हूं.



पुलिस ने कागजी प्रक्रिया पूरी कर अनीता को राहुल के साथ जाने के लिये मुक्त कर दिया. राहुल अनीता को लेकर अपने घर पहुंचा, लेकिन वहां उसके पिता ने अनीता को घर में घुसने तक नहीं दिया. एक घंटे तक बहस के बाद राहुल अनीता को अपने दोस्त के घर ले गया, जहां दोनों ने रात बिताई. अगले दिन दोनों गांव छोड़ कर चले गए. किसी को नहीं बताया कि वे कहां जा रहे हैं. चर्चा है कि राहुल उत्तराखंड में नौकरी करता है और अब वह अनीता को भी वहीं ले गया है.



अनीता के पति जितेंद्र ने उस पर साढ़े तीन लाख रुपये और 5 लाख के जेवर लेकर फरार होने का आरोप लगाया. लेकिन अनीता ने कहा मैं सिर्फ 200 रुपये और मोबाइल लेकर घर से निकली थी. पति द्वारा लगाए आरोप झूठे हैं. अनिता ने बताया कि घर में तानों और मानसिक प्रताड़ना के कारण उसने यह कदम उठाया. राहुल से बातचीत करने पर उसे ताने दिए जाते थे. अब मैं वही करूंगी जो मेरे दिल को सुकून दे.

परिवार परामर्श काउंसलिंग सेंटर के बाहर जब मीडिया ने अनीता से सवाल पूछने शुरू किए तो वह भड़क गई. यहां तक कि उसने मोबाइल तोड़ने की धमकी दे दी. उसका कहना था कि अब मैं अपने फैसले पर शर्मिंदा नहीं हूं. मैंने अपनी मर्जी से रास्ता चुना है और मैं इसमें खुश हूं. इस पूरी घटना ने सामाजिक मूल्यों, रिश्तों और मान्यताओं पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. जहां एक ओर यह प्रेम कहानी एक महिला की स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की आवाज बनकर सामने आई है.

