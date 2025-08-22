अलीगढ़: दिनभर पैडल रिक्शा चलाकर मुश्किल से घर का खर्च चलाने वाले शकील की किस्मत अचानक बदल गई. अलीगढ़ के जीवनगढ़ निवासी शकील का एक वीडियो सोशल मीडिया पर नजर आया था. इसमें वह तस्वीर महल के पास खड़ी एक गाड़ी पर लगे समाजवादी पार्टी के झंडे से बात करते और उसे चूमते दिखायी दिये थे. यह वीडिये समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी देखा.

अखिलेश ने शकील को ढूंढने को कहा था: वीडियो में शकील झंडे से कह रहे थे कि महंगाई बहुत हो गई है. आप सरकार बनाओ और हमारी सुनवाई करवाओ. यह अपनापन सपा अधय्क्ष अखिलेश यादव को इतना भाया कि उन्होंने शकील को ढूंढने का निर्देश दिया. अलीगढ़ के वरिष्ठ सपा नेता अज्जू इशहाक ने शकील को खोज निकाला और उन्हें पार्टी की ओर से एक ई-रिक्शा भेंट किया.

जानकारी देता शकील (Video Credit: ETV Bharat)

एक लाख रुपये की आर्थिक मदद दी: इसके बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शकील को दिल्ली बुलाकर सम्मानित किया. मुलाकात के दौरान जब अखिलेश ने शकील से पूछा कि तुम क्या चाहते हो? तो शकील ने मासूमियत से कहा कि मैं आपको छूना चाहता हूं. यह सुनकर अखिलेश मुस्कुराए और शकील को गले लगा लिया. साथ ही, उन्होंने शकील को एक लाख रुपये की आर्थिक मदद भी दी.

15 साल से पैडल रिक्शा चला रहा था शकील: शकील पिछले 15 सालों से पैडल रिक्शा चला रहे थे. थकान, मेहनत और कम कमाई ने जिंदगी को मुश्किल बना दिया था. लेकिन अब उन्हें ई-रिक्शा मिल गया है. शकील की आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान थी. उन्होंने कहा अब ताकत नहीं लगानी पड़ेगी, ई-रिक्शा से रोजी-रोटी भी आसानी से चलेगी.

यह मुलाकात भले ही कुछ ही मिनटों की रही, लेकिन शकील के लिए किसी सपने से कम नहीं थी. एक आम आदमी, जिसकी आवाज अक्सर भीड़ में दब जाती है, उसकी छोटी-सी गुजारिश सीधे बड़े नेता तक पहुंची और उसकी जिंदगी बदल गई. अलीगढ़ का यह रिक्शावाला अब सिर्फ ई-रिक्शा का मालिक है.

यह भी पढ़ें- अखिलेश यादव ने कहा- बीजेपी ने वोट कटवाकर पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों का हक छीना