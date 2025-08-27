अलीगढ़ : गणेश चतुर्थी के अवसर पर भाजपा की मुस्लिम नेत्री रूबी आसिफ खान ने अपने घर पर गणपति बप्पा की प्रतिमा स्थापित की. वह विधि-विधान पूजा अर्चना भी कर रहीं हैं. हर साल की तरह वह इस वर्ष भी सांप्रदायिक एकता की मिसाल पेश कर रहीं हैं.

रूबी आसिफ खान काफी समय से भाजपा से जुड़ी हैं. वह कई साल से हिंदू त्यौहारों को अपने परिवार के साथ मनाती चली आ रहीं हैं. दीपावली हो या नवरात्र, हर त्यौहार वह पूरे विधि-विधान से मनाती हैं. हर साल की तरह ही इस बार भी उन्होंने 9 दिनों के लिए अपने घर पर गणेश चतुर्थी पर विधि-विधान से गणपति बप्पा की प्रतिमा स्थापित की.

रूबी आसिफ खान के घर हर साल विराजते हैं गणपति. (Photo Credit; ETV Bharat)

रूबी बोलीं- विधान से होगा प्रतिमा का विसर्जन : रूबी बताती हैं कि नौ दिन तक उनका परिवार पूरी श्रद्धा के साथ गणपति की सेवा करेगा. इसके बाद विधि-विधान से प्रतिमा को गंगा में विसर्जित किया जाएगा. रूबी आसिफ खान ने पहली बार साल 2022 में गणेश प्रतिमा की स्थापना की थी. इसकी वजह से मुस्लिम समाज के कुछ मौलानाओं ने उनके खिलाफ फतवे जारी किए थे.

यहां तक कि उनपर हमले की कोशिश की गई थी. तमाम धमकियां भी दी गईं थीं. इसके बावजूद रूबी ने हार नहीं मानी. रूबी का कहना है कि भारत के रहने वाले सभी लोगों को मिल-जुलकर त्यौहार मनाने चाहिए. इससे सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा मिलता है.

शादी के बाद सोनिया और उसके पति को जान का खतरा. (Photo Credit; ETV Bharat)

धर्म परिवर्तन के बाद विवाह करने वाली युवती को जान का खतरा : अलीगढ़ में हरदुआगंज थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव निवासी मुस्लिम युवती सौबी ने सनातन धर्म अपनाकर हिंदू प्रेमी से विवाह किया. 26 अगस्त को उसने भटौता निवासी गौरव के साथ कोर्ट मैरिज की थी. अब उसका नाम सोनिया है. सोनिया ने अपने मायके पक्ष से ही जान का खतरा बताया है. युवती ने बुधवार को एसएसपी कार्यालय पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई. सोनिया कोर्ट भी पहुंची. वहां उसके पिता और अन्य परिजन भी मौजूद थे. इस दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी हुई.

सोनिया का कहना है कि वह बालिग है. उसने अपनी मर्जी से विवाह किया है. किसी तरह का दबाव नहीं है. विवाह के बाद से परिवार नाराज है. पति गौरव पर हमला करने की कोशिश की जा रही है. उनके घर में भी तोड़फोड़ की गई है.

