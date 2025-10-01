ETV Bharat / state

अलीगढ़ में स्कूटी से जा रहे युवक की गर्दन चाइनीज मांझे से कटी, इलाज के दौरान मौत

अलीगढ़ : सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जमालपुर पुल पर स्कूटी से दुकान जा रहे युवक की गर्दन चाइनीज मांझे से कट गई. गंभीर हालत में उसे जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. युवक की मौत के बाद घर में मातम पसरा है. परिजनों को रो रोक कर बुरा हाल है.







मौलाना आजाद नगर निवासी वसीम ने बताया कि उसका भाई सलमान मंगलवार को स्कूटी से दुकान जा रहा था. जमालपुर पुल के पास कटी पतंग का मांझा सलमान के गले में लिपट गया. जिससे उसके गले में गहरा कट लग गया और वह सड़क पर गिर पड़ा. स्थानीय लोगों की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी. सलमान शादीशुदा था और उसके तीन छोटे बच्चे हैं.

वसीम का कहना है कि चाइनीज और प्लास्टिक मांझे की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है. इसके बावजूद बाजारों में कुछ लोग इसका कारोबार करते हैं. ऐसे में लोग अक्सर घायल होते रहते हैं और अब तक कई लोगों की जान भी जा चुकी है. ऐसे घातक मांझे की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाई जाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए.