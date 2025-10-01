अलीगढ़ में स्कूटी से जा रहे युवक की गर्दन चाइनीज मांझे से कटी, इलाज के दौरान मौत
सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जमालपुर पुल पर हुई दुर्घटना. इसके पहले भी हो चुकी हैं कई जानलेवा घटनाएं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 1, 2025 at 2:09 PM IST
अलीगढ़ : सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जमालपुर पुल पर स्कूटी से दुकान जा रहे युवक की गर्दन चाइनीज मांझे से कट गई. गंभीर हालत में उसे जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. युवक की मौत के बाद घर में मातम पसरा है. परिजनों को रो रोक कर बुरा हाल है.
मौलाना आजाद नगर निवासी वसीम ने बताया कि उसका भाई सलमान मंगलवार को स्कूटी से दुकान जा रहा था. जमालपुर पुल के पास कटी पतंग का मांझा सलमान के गले में लिपट गया. जिससे उसके गले में गहरा कट लग गया और वह सड़क पर गिर पड़ा. स्थानीय लोगों की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी. सलमान शादीशुदा था और उसके तीन छोटे बच्चे हैं.
वसीम का कहना है कि चाइनीज और प्लास्टिक मांझे की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है. इसके बावजूद बाजारों में कुछ लोग इसका कारोबार करते हैं. ऐसे में लोग अक्सर घायल होते रहते हैं और अब तक कई लोगों की जान भी जा चुकी है. ऐसे घातक मांझे की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाई जाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए.
सिविल लाइन थाना प्रभारी पंकज मिश्र ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है. परिजनों की ओर से तहरीर नहीं मिली है. एडीएम सिटी अमित कुमार भट्ट का कहना है कि प्रतिबंधित मांझे को लेकर पहले भी दुकानदारों पर कार्रवाई की गई है. घटना का संज्ञान लेकर अभियान चला कर बिक्री को सख्ती से रोका जाएगा.
यह भी पढ़ें : चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ दर्ज होंगे हत्या के प्रयास के मामले, इन लोगों को मिलेगा 25 हजार रुपये का इनाम
यह भी पढ़ें : मौत बनकर उड़ रहा चाइनीज मांझा! गला कटने से पुलिसकर्मी की मौत, 18 साल के लड़के ने भी गंवाई जान