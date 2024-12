ETV Bharat / state

अलीगढ़ में प्रेमी-प्रेमिका ने की जान देने की कोशिश, परिजनों ने मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती - LOVERS TRIED TO KILL THEMSELVES

प्रेमी-प्रेमिका ने की जान देने की कोशिश ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : 3 hours ago

अलीगढ़ : रोरावर थाना क्षेत्र में प्रेमी और प्रेमिका ने एक साथ जान देने की कोशिश की. बाजरे के खेत में दोनों गंभीर हालत में मिले. परिवार के लोग दोनों को निजी हॉस्पिटल में लेकर पहुंचे. यहां से उन्हें जेएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. यहां दोनों का इलाज चल रहा है. दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है. घटना गुरुवार की है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. पूरा मामला महानगर के रोरावर थाना इलाके का है. यहां के एक गांव के रहने वाले युवक और युवती बाजरे के खेत में मिले. दोनों ने आत्महत्या का प्रयास किया था. उनकी हालत गंभीर थी. जानकारी होने पर मौके पर भीड़ जुट गई. युवती के परिवार के लोग भी पहुंच गए. वे दोनों को लेकर निजी अस्पताल पहुंचे. यहां से दोनों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. मेडिकल कॉलेज में दोनों का इलाज चल रहा है. पुलिस के मुताबिक दोनों की हालात स्थिर है. बताया जाता है युवती विवाहिता है. वह अपने से ज्यादा उम्र के युवक के प्यार करती है. युवक भी उसे चाहता है. दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन यह संभव न होने के कारण दोनों ने आत्मघाती कदम उठा लिया.