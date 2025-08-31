अलीगढ़ : अतरौली थाना क्षेत्र की कस्बा पुलिस चौकी में शनिवार को फौजी भाइयों और पुलिसकर्मियों की मारपीट का मामला सामने आया है. इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है. फौजियों और उनकी पत्नियों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है. वहीं, पुलिस ने इस मामले में फौजियों समेत 8-10 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है. वहीं, फौजी भाइयों से मारपीट से नाराज ग्रामीणों ने रविवार सुबह अतरौली थाने का घेराव किया. इस बीच फौज के कुछ अधिकारी भी थाने पहुंचे थे.

जानकारी के मुताबिक अतरौली के नगईचपाड़ा इलाके के रहने वाले फौजी अनिल सिंह और उनके भाई अजीत सिंह जम्मू में जाट रेजीमेंट में तैनात हैं. दोनों इस समय छुट्टी पर घर आए हुए हैं. शनिवार को दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ घरेलू सामान खरीदने निकले थे. फौजी भाइयों के मुताबिक वे किसी पारिवारिक झगड़े के मामले की जानकारी के लिए अतरौली कस्बा की पुलिस चौकी पहुंचे थे.

जहां चौकी प्रभारी संदीप सिंह ने तबीयत खराब होने का हवाला देते हुए उन्हें कोतवाली जाने को कहा. इसी बात पर कहासुनी हो गई तो पुलिसकर्मियों ने महिलओं से अभद्रता और हमसे मारपीट शुरू कर दी. एक ओर फौजियों ने जहां पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है तो वहीं पुलिस ने भी फौजी भाइयों पर मारपीट का आरोप लगाया है. मारपीट में चौकी प्रभारी संदीप सिंह, दारोगा सत्य प्रकाश तोमर और सिपाही सचेंद्र सिंह घायल बताए जा रहे हैं. जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फौजी अनिल की पत्नी सोनी का कहना है कि जब वह वीडियो बना रही थीं तभी एक पुलिसकर्मी ने उनका मोबाइल छीन लिया. ऐतराज जताने पर कई पुलिसकर्मी हाथापाई करने लगे. इसमें उनको भी चोट आई है.

थाना प्रभारी सत्यवीर सिंह ने बताया कि इस मामले में भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत धारा 109 (1), 191 (2), 121(2), 125, 324, 413(2), 352, 351 (3), आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम की धारा 7 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. मुकदमा फौजी अजीत और उसके भाई अनिल के साथ ही संजय पहलवान सहित 8-10 अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज किया गया है.

सीओ अतरौली राजीव कुमार द्विवेदी ने बताया कि शनिवार को थाना अतरौली की कस्बा चौकी पर फौजी और उनके पक्ष के कुछ लोग गए थे. जहां पर चौकी इंचार्ज अपने कमरे पर आराम कर रहे थे, जो कुछ दिनों से अस्वस्थ थे, उनके द्वारा कहा गया कि आप लोग थाने चले जाएं, लेकिन फौजी पक्ष के लोग एग्रेसिव हो गए. इस पर चौकी इंचार्ज ने फोन करके सेकंड अफसर को बुला लिया. उनके द्वारा भी समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन फौजी पक्ष के लोग हमलावर हो गए और मारपीट शुरू कर दी. इसके बाद अतिरिक्त फोर्स बुलाकर आवश्यक बल का प्रयोग कर दोनों फौजी भाइयों को हिरासत में ले लिया गया है. कुछ आरोपी भागे हुए हैं. अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.

