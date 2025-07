ETV Bharat / state

न सरकारी मदद, न लोन, बस एक आइडिया और बदल गई जिंदगी, 3 छात्राओं की सफलता की कहानी, पढ़िए - EMPLOYMENT FROM WASTE MATERIAL

वेस्ट से उपयोगी और फैंसी सामान तैयारी करतीं युवतियां. ( Photo Credit : ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : July 18, 2025 at 9:46 AM IST | Updated : July 18, 2025 at 10:00 AM IST 2 Min Read

अलीगढ़ : सरकार ने प्लास्टिक समेत कई प्रकार के वेस्ट को रिसाइकिल कर उपयोगी उत्पाद बनाने की कवायद शुरू की है. इसके बावजूद तमाम कानून और नीतियां बनाने के बाद भी पॉलीथिन और प्लास्टिक के बेजा इस्तेमाल पर रोक नहीं लग पा रही है. हालांकि कुछ सामाजिक संस्थाएं और कुछ लोग अपने स्तर से वेस्ट मैटेरियल से उपयोगी और फैंसी उत्पाद बनाकर वेस्ट कंट्रोल के साथ रोजगार के अवसर भी प्रदान करने की दिशा में काम रहे हैं. अलीगढ़ की कई छात्राएं इस काम का आगे बढ़ा रहीं हैं. देखिए ईटीवी भारत की खास खबर... अलीगढ़ में वेस्ट मैटेरियल से रोजगार. देखें खबर... (Video Credit : ETV Bharat) अलीगढ़ की छात्राओं ने वेस्ट मटेरियल से उत्पदा बनाना सिखाकर ज़रूरतमंद रोज़गार देने की शानदार पहल की है. इनमें महिलाओं के इस्तेमाल और घरेलू सजावट के सामान शामिल हैं. छात्राओं का कहना है यह सब पदार्थ (वेस्ट) कूड़े में फेंक दिया जाने वाला होता है. इसे नए सिरे से तराश कर पेंटिंग, स्केच, चूड़ियां, कंगन, हार, बूंदे, मोबाइल कवर, पेंसिल स्टैंड बनाए जाते हैं. इसके अलावा घरेलू सजावट का सामान भी तैयार किया जाता है. छात्राओं को मकसद गरीब और ज़रूरतमंद छात्राओं व महिलाओं को रोजगार देना है.

Last Updated : July 18, 2025 at 10:00 AM IST