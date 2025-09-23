ETV Bharat / state

अलीगढ़ में भीषण हादसा; कार-ट्रक की टक्कर के बाद लगी आग, एक बच्चा-महिला समेत 5 जिंदा जले

अलीगढ़ में हादसे के बाद नेशनल हाईवे 34 पर खड़ा जला हुआ ट्रक. ( Photo Credit; ETV Bharat )

अलीगढ़: यूपी के अलीगढ़ में कानपुर नेशनल हाईवे पर अकराबाद के गोपी पुल के पास एक कार और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई. कार और ट्रक की आमने-सामने की टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई. घटना में कार में बैठे एक बच्चा, महिला, 2 पुरुष और ट्रक चालक की जिंदा जलकर मौत हो गई.

हादसे में ट्रक का परिचालक बुरी तरह जल गया. ट्रक अलीगढ़ से एटा जा रहा था. जबकि, कार एटा की तरफ से आ रही थी. तभी अचानक कार का टायर फट गया और वह अनियंत्रित होकर रॉन्ग साइड जाकर ट्रक में सामने से टकरा गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार और ट्रक दोनों में तुरंत आग लग गई.

हादसे में एक बच्चा, महिला समेत 5 लोगों की मौत हो गई. हादसे के बाद नेशनल हाईवे जाम हो गया. घटना के बाद मौके पर पहुंचे एसपी देहात अमृत जैन ने विस्तृत जानकारी दी है. फिलहाल मृतकों की पहचान में पुलिस जुटी हुई है.