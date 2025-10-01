ETV Bharat / state

शोरूम पार्टनरशिप के विवाद में युवक की हत्या; महामंडलेश्वर और उसके पति ने रची साजिश, शूटर का साथी गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. ( Photo Credit; Police )

अलीगढ़ : अभिषेक गुप्ता हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. वारदात के पीछे का कारण बाइक शोरूम के पार्टनरशिप का विवाद और महामंडलेश्वर परिवार से दूरी बनाना था. पुलिस ने शूटर मोहम्मद फजल को गिरफ्तार कर लिया है. उसके साथी आसिफ की तलाश की जा रही है. वहीं निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर एवं अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव अन्नपूर्णा भारती उर्फ पूजा शकुन पांडे और उनके पति अशोक पांडेय पर गंभीर आरोप लगे हैं. पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि तीन लाख रुपये में हत्या का सौदा तय हुआ था. अशोक पांडेय पहले से ही जेल में है जबकि महामंडलेश्वर पुलिस की पकड़ से दूर है. पुलिस ने किया वारदाता का चौंकाने वाला खुलासा. (Video Credit; ETV Bharat) बस में चढ़ते समय मारी थी गोली : पूरी वारदात 26 सितंबर को थाना रोरावर क्षेत्र के खेरेश्वर चौराहे पर हुई थी. अभिषेक गुप्ता अपने चचेरे भाई शिवांग गुप्ता उर्फ जीतू और पिता नीरज गुप्ता के साथ रोडवेज बस से सिकंद्राराऊ जाने के लिए खड़ा था. वह बस में चढ़ने जा रहा था. इस दौरान बाइक सवार दो बदमाश आए और उसके सिर में गोली मार दी. मौके पर ही उसकी मौत हो गई. महामंडलेश्वर और उसके पति ने रची थी साजिश : एसएसपी नीरज जादौन ने बताया कि थाना रोरावर पुलिस, स्वॉट और सर्विलांस टीम को पर्दाफाश के लिए लगाया गया था. जांच में सामने आया कि हत्या की साजिश महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती और उनके पति अशोक पांडेय ने रची थी. दोनों ने शूटरों को 3 लाख रुपये देने का सौदा तय किया था. एक लाख रुपये एडवांस दिए थे. गिरफ्तार किए गए आरोपी मोहम्मद फजल ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि वह वेल्डिंग का काम करता है. अशोक पांडेय को वह 7- 8 साल से जानता है. करीब डेढ़ महीने पहले वह अशोक पांडेय के घर वेल्डिंग कर रहा था. इस दौरान दंपत्ति ने उससे एक युवक को रास्ते से हटाने की बात कही. इसके बाद उसने अपने साथी आसिफ से संपर्क किया. दोनों की मुलाकात दंपत्ति से हुई. इसके बाद अभिषेक गुप्ता की फोटो दिखाकर उसकी हत्या करने की सुपारी दी गई.