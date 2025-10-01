शोरूम पार्टनरशिप के विवाद में युवक की हत्या; महामंडलेश्वर और उसके पति ने रची साजिश, शूटर का साथी गिरफ्तार
अलीगढ़ का अभिषेक गुप्ता हत्याकांड, 3 लाख रुपये में दी थी सुपारी, फरार अन्य आरोपियों की तलाश जारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 1, 2025 at 9:04 PM IST
अलीगढ़ : अभिषेक गुप्ता हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. वारदात के पीछे का कारण बाइक शोरूम के पार्टनरशिप का विवाद और महामंडलेश्वर परिवार से दूरी बनाना था. पुलिस ने शूटर मोहम्मद फजल को गिरफ्तार कर लिया है. उसके साथी आसिफ की तलाश की जा रही है.
वहीं निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर एवं अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव अन्नपूर्णा भारती उर्फ पूजा शकुन पांडे और उनके पति अशोक पांडेय पर गंभीर आरोप लगे हैं. पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि तीन लाख रुपये में हत्या का सौदा तय हुआ था. अशोक पांडेय पहले से ही जेल में है जबकि महामंडलेश्वर पुलिस की पकड़ से दूर है.
बस में चढ़ते समय मारी थी गोली : पूरी वारदात 26 सितंबर को थाना रोरावर क्षेत्र के खेरेश्वर चौराहे पर हुई थी. अभिषेक गुप्ता अपने चचेरे भाई शिवांग गुप्ता उर्फ जीतू और पिता नीरज गुप्ता के साथ रोडवेज बस से सिकंद्राराऊ जाने के लिए खड़ा था. वह बस में चढ़ने जा रहा था. इस दौरान बाइक सवार दो बदमाश आए और उसके सिर में गोली मार दी. मौके पर ही उसकी मौत हो गई.
महामंडलेश्वर और उसके पति ने रची थी साजिश : एसएसपी नीरज जादौन ने बताया कि थाना रोरावर पुलिस, स्वॉट और सर्विलांस टीम को पर्दाफाश के लिए लगाया गया था. जांच में सामने आया कि हत्या की साजिश महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती और उनके पति अशोक पांडेय ने रची थी. दोनों ने शूटरों को 3 लाख रुपये देने का सौदा तय किया था. एक लाख रुपये एडवांस दिए थे.
गिरफ्तार किए गए आरोपी मोहम्मद फजल ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि वह वेल्डिंग का काम करता है. अशोक पांडेय को वह 7- 8 साल से जानता है. करीब डेढ़ महीने पहले वह अशोक पांडेय के घर वेल्डिंग कर रहा था. इस दौरान दंपत्ति ने उससे एक युवक को रास्ते से हटाने की बात कही. इसके बाद उसने अपने साथी आसिफ से संपर्क किया. दोनों की मुलाकात दंपत्ति से हुई. इसके बाद अभिषेक गुप्ता की फोटो दिखाकर उसकी हत्या करने की सुपारी दी गई.
रिश्तों में आई दरार बनी दुश्मनी की वजह : पुलिस जांच में सामने आया कि अभिषेक गुप्ता करीब 10 साल तक पूजा शकुन पांडेय उर्फ महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती के घर में ही रहा था. दोनों परिवारों में गहरे संबंध थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से मतभेद बढ़ गए. एक बाइक शोरूम की पार्टनरशिप को लेकर विवाद हुआ. इसके बाद अभिषेक ने अन्नपूर्णा भारती से दूरी बना ली.
अभिषेक के परिजनों का आरोप है कि महामंडलेश्वर बिना निवेश किए ही शोरूम की पार्टनरशिप चाहती थीं. वह धौंस दिखा रहीं थीं. अभिषेक गुप्ता ने इसका विरोध किया तो अन्नपूर्णा भारती और उनका परिवार नाराज हो गया.
3 लाख में दी हत्या की सुपारी : गिरफ्तार आरोपी फजल ने पुलिस को बताया कि इस हत्या की सुपारी 3 लाख रुपये में दी गई थी. अशोक पांडेय ने एडवांस में एक लाख रुपये दिए. इसके बाद फजल और आसिफ ने दो बार खैर स्थित शोरूम पर जाकर रेकी की थी. 26 सितंबर की शाम को दोनों बाइक से खेरेश्वर चौराहे पहुंचे. वहां अभिषेक की हत्या कर दी.
गिरफ्तारी के वक्त फजल के पास से घटना में प्रयुक्त 315 बोर का तमंचा, दो कारतूस और हत्या की रकम में से बचे हुए 7,200 रुपये बरामद किए गए.
मोबाइल कॉल डिटेल ने खोले गहरे राज : पुलिस की जांच में मोबाइल कॉल डिटेल्स ने भी साजिश की पुष्टि की. अगस्त और सितंबर महीने में अशोक पांडेय और आरोपी फजल के बीच 27 बार बातचीत हुई. वहीं पूजा शकुन पांडेय और फजल के बीच 11 बार बात हुई. इससे साफ है कि हत्या की पूरी योजना पहले से बनाई गई थी.
आरोपी आसिफ फरार, महामंडलेश्वर की तलाश : एसएसपी ने बताया कि अशोक पांडेय को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती उर्फ पूजा शकुन पांडे और शूटर आसिफ अभी भी फरार हैं. उनकी तलाश में छापेमारी की जा रही है. जल्द ही दोनों को पकड़ लिया जाएगा.
