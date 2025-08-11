ETV Bharat / state

स्वतंत्रता दिवस और त्योहारों को लेकर पुलिस अलर्ट, सीसीटीवी और ड्रोन से होगी निगरानी - INDEPENDENCE DAY 2025

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिहार में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को सतर्क रहने का आदेश दिया है.

पंकज दराद, एडीजी लॉ एंड आर्डर
पंकज दराद, एडीजी लॉ एंड आर्डर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 11, 2025 at 8:46 PM IST

पटना: स्वतंत्रता दिवस और आने वाले चेहल्लुम व जन्माष्टमी जैसे प्रमुख त्योहारों को देखते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय ने पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है. एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर) पंकज दराद ने सभी जिलों के एसपी, एसएसपी, रेल एसपी, रेंज डीआईजी और आईजी को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है.

सीमावर्ती इलाकों में विशेष निगरानी: आदेश में विशेष रूप से सीमावर्ती जिलों और संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा को चाक-चौबंद रखने की बात कही गई है. यहां लगातार पेट्रोलिंग करने और संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं. सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन के माध्यम से निगरानी बढ़ाई जाएगी.

पंकज दराद, एडीजी लॉ एंड आर्डर (ETV Bharat)

संदिग्धों पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश: एडीजी पंकज दराद ने स्पष्ट किया कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की तुरंत जांच-पड़ताल की जाए. स्थानीय पुलिस को सतर्क रहने और अपने सूचनातंत्र को पूरी तरह सक्रिय रखने को कहा गया है.

रेलवे और धार्मिक स्थलों पर भी कड़ी नजर: रेल पुलिस को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं. ट्रेनों में वर्दीधारी और सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे. साथ ही महाबोधि मंदिर (बोधगया), महावीर मंदिर (पटना), पटना साहिब गुरुद्वारा जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं.

भीड़भाड़ वाले इलाकों में विशेष सुरक्षा घेरा: त्योहारों के दौरान बाजारों, धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा घेरे का निर्माण किया जाएगा. स्थानीय पुलिस, जिला प्रशासन और खुफिया एजेंसियों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने को कहा गया है.

सोशल मीडिया और शांति समिति पर भी नजर: सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए विशेष निगरानी टीम तैनात की गई है और सीसीटीवी फुटेज का गहन विश्लेषण किया जा रहा है. सभी थाना क्षेत्रों में शांति समिति की बैठकें हो रही हैं, जिनमें जुलूस में शामिल होने वाले 20 सदस्यों के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड जमा किए जा रहे हैं.

डीजे पर रहेगा प्रतिबंध: हर साल इस की तरह इस बार भी डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. किसी भी प्रकार की उपद्रवकारी गतिविधि पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. एटीएस को हाई अलर्ट पर रखा गया है और नेपाल सीमा से सटे इलाकों में खुफिया नेटवर्क को सक्रिय कर दिया गया है.

लापरवाही पर होगी कार्रवाई: एडीजी ने सभी अधिकारियों को चेताया है कि अगर कहीं भी सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही पाई गई, तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने दोहराया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना सभी की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए.

"किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को देखते ही तुरंत उसकी जांच-पड़ताल की जाए. रेल पुलिस को भी विशेष सतर्कता बरतने के लिए कहा है. रेल एसपी और रेल डीआईजी को आदेश दिया गया है कि ट्रेनों में वर्दीधारी पुलिस के साथ-साथ सादे लिबास में भी पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे और पेट्रोलिंग करेंगे." -पंकज दराद, एडीजी लॉ एंड आर्डर

