ETV Bharat / state

बिहार के 23 सीमावर्ती जिलों में बढ़ायी गई सुरक्षा, बनाए गए 393 चेकपोस्ट

आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 23 सीमावर्ती जिलों में निगरानी बढ़ा दी गई है.कुल 393 चेकपोस्ट बनाए गए हैं, जिनमें 50 एसएसबी पोस्ट हैं.

Bihar election 2025
बिहार के 23 सीमावर्ती जिलों में बढ़ायी गई सुरक्षा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 23, 2025 at 12:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही प्रशासनिक तैयारी तेज कर दी गई है. राज्य पुलिस मुख्यालय ने साफ कर दिया है कि चुनाव के दौरान किसी भी तरह की गैरकानूनी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इसके लिए सीमावर्ती जिलों पर विशेष निगरानी बढ़ा दी गई है. मद्य निषेध एडीजी अमित जैन ने जानकारी दी कि 23 सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा किया गया है, ताकि चुनाव पूरी तरह से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके.

बनाए गए 393 चेकपोस्ट: चुनावी सुरक्षा के तहत पुलिस मुख्यालय ने राज्य की सीमाओं पर व्यापक इंतजाम किए हैं. कुल 393 चेकपोस्ट बनाए गए हैं, जिनमें 50 एसएसबी पोस्ट शामिल हैं. इसके अलावा 176 मिरर चेकपोस्ट भी बनाए जा रहे हैं. अधिकारियों का कहना है कि इन मिरर चेकपोस्ट का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बिहार की सीमाओं से शराब, हथियार या कोई अन्य अवैध सामग्री चुनावी प्रक्रिया के दौरान राज्य में प्रवेश न कर सके.

23 सीमावर्ती जिलों में बढ़ायी गई सुरक्षा (ETV Bharat)

"चुनाव के समय सीमाओं के जरिए अवैध गतिविधियां बढ़ने की संभावना रहती है. इस कारण प्रशासन ने पहले से ही सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. सीमावर्ती जिलों में आने-जाने वाले हर व्यक्ति और वाहन की सघन जांच की जा रही है. शराब तस्करी, हथियारों की सप्लाई और नकदी के अवैध प्रवाह को रोकने के लिए पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो चुकी है."- अमित जैन, एडीजी, मद्य निषेध

पड़ोसी राज्यों से तालमेल: चुनाव के दौरान बिहार की सीमाओं पर सबसे बड़ी चुनौती पड़ोसी राज्यों से आने वाली गतिविधियों की होती है. इसे ध्यान में रखते हुए 17 सितंबर को बिहार के डीजीपी विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया.

बैठक में तय किया गया कि सीमा पार होने वाली हर अवैध गतिविधि पर तत्काल रोक लगाई जाएगी और सूचनाओं का आदान-प्रदान तेज किया जाएगा. वहीं सभी राज्यों से नोडल पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किया गया है. नोडल पदाधिकारी द्वारा बिहार में पकड़े गए शराब पर QR कोड के माध्यम से शराब माफियाओं पर भी कार्रवाई की जाएगी. क्यूआर कोड से रिटेलर और हॉलसेलर का पता लगाया जा सकता है.

प्रशासन की रणनीति: पुलिस मुख्यालय ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक चेकपोस्ट पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षाबल तैनात रहेंगे. इसके अलावा निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे, बॉडी वॉर्न कैमरे और मोबाइल पेट्रोलिंग की भी व्यवस्था की जा रही है. संवेदनशील सीमावर्ती इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जाएगी.

शांतिपूर्ण चुनाव की तैयारी: अधिकारियों का कहना है कि चुनाव के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकना प्राथमिकता है. बिहार सरकार और पुलिस प्रशासन यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जनता बिना किसी डर और दबाव के मतदान कर सके. मद्य निषेध विभाग भी सक्रिय है, ताकि चुनावी मौसम में शराब तस्करी और खपत पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके. बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा की कमान पूरी तरह अपने हाथ में ले ली है.

ये भी पढ़ें

तेजस्वी यादव के लिए खुशखबरी! बोले बिहार कांग्रेस अध्यक्ष- मुख्यमंत्री का चेहरा तय

नीतीश कुमार का 'नौकरी-रोजगार' वाला दांव, 2025 में युवाओं के भरोसे जीतना चाहते हैं बिहार का चुनाव

लालू परिवार में भाई-भाई की सियासत, तेज प्रताप ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर तेजस्वी को दी टक्कर

For All Latest Updates

TAGGED:

BIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025393 CHECKPOSTSबिहार विधानसभा चुनाव393 चेकपोस्टBIHAR ELECTION 2025BIHAR ELECTION 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार में महिला वोटबैंक साधने के लिए कांग्रेस ने बदला गियर, राहुल गांधी के बाद अब प्रियंका की एंट्री

'राहुल गांधी ने तेजस्वी को ठगा..' ऋतुराज सिन्हा बोले- 'कांग्रेस की यात्रा से RJD को हुआ नुकसान'

चुनाव जीतकर भी नहीं बन सके थे विधायक, जानिए कब और कैसे बना ये इतिहास?

शाहाबाद-मगध फतह करने की अमित शाह की चाल, क्या भाजपा की जीत हो जाएगी सुपरहिट?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.