यूपी के मिर्जापुर, आजमगढ़ और बनारस में झमाझम बरसात, इन जिलों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने का अलर्ट - UP WEATHER UPDATE

यूपी में बदला मौसम. ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : April 13, 2025 at 9:06 AM IST | Updated : April 13, 2025 at 10:43 AM IST 4 Min Read

लखनऊ: यूपी में पश्चिमी विक्षोभ का असर धीरे-धीरे कम होने लगा है. जिसकी वजह से पिछले तीन दिनों से प्रदेश में कई जगह हो रही बारिश तथा ओलावृष्टि से राहत मिलेगी. रविवार को पूर्वी यूपी के मिर्जापुर, आजमगढ़ और बनारस में सुबह से ही झमाझम बरसात होने लगी. तेज हवाएं भी चल रही हैं. इसी के साथ सूबे के कई जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है. साथ ही कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है. पूर्वी यूपी के अधिकांश हिस्सों में मौसम खुशनुमा हो गया है. यूपी में झमाझम बरसात. (ETV) मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम अभी ऐसा ही बना रहेगा, वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम साफ होगा. आने वाले चार से पांच दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होना शुरू हो जाएगी. यूपी में बारिश का अलर्ट. (ETV) मिर्जापुर, आजमगढ़ और बनारस में तेज हवा के साथ झमाझम: मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, रविवार को पूर्वी यूपी के कई जिलों में झमाझम बरसात हो रही है. मिर्जापुर में सुबह अचानक मौसम का मिजाज बदला गया. तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश हो रही है. वहीं, गेहूं की फ़सल खराब होने की आशंका के कारण किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं. सुबह से रुक-रुक हो रही बारिश साथ ही कई इलाके में ओले की गिरने की सूचना है. तेज आंधी होने का कारण बिजली आपूर्ति भी घण्टों से बाधित है. कई इलाकों में ओले की गिरने की भी सूचना है. आसमान में छाये काले बादल के बीच तेज आवाज़ के साथ बिजली कड़क रही है. इसी तरह आजमगढ़ और बनारस में भी झमाझम बरसात हो रही है. तेज हवाओं और बरसात के कारण लोगों को गर्मी से निजात मिली है.

इन जिलों में मेघगर्जन/वज्रपात की संभावना: यूपी के मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर एवं आसपास के इलाकों में झोंकेदार हवाएं (गति 30-40 किमी/घंटा) चलने की संभावना रहेगी. लखनऊ में छाए रहेंगे बादल: राजधानी में शनिवार को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई. दिन में कई बार आसमान में बादल छाए रहे तेज हवाएं भी चलती रहीं. आंशिक रूप से धूप भी खिली. अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो कि सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस अधिक है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रविवार को लखनऊ में बादलों की आवाजाही रहेगी, तेज रफ्तार हवा भी चल सकती है. अधिकतम तापमान 34 व न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. बांदा सबसे गर्म : शनिवार को उत्तर प्रदेश का बांदा सबसे गर्म जिला रहा. यहां पर अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो समान्य है. वहीं न्यूनतम तापमान मेरठ में 16. 7 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है. मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि आने वाले दिनों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में बादलों की आवाजाही रहेगी, कुछ स्थान पर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है. वहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज्यादातर मौसम साफ रहेगा. तेज धूप खिलेगी. अधिकतम तापमान में आगामी 24 घंटे बाद दो से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है. जौनपुर में आंधी-तूफान: पूर्वी यूपी के जौनपुर में रविवार को बेमौसम तेज आंधी-तूफान से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है. इसके साथ ही किसानों के चेहरे पर खींची चिंता की लकीरें खिंच गई हैं. बदले मौसम में तेज हवाएं कहीं गेहूं की खड़ी फसल तो कहीं खेतों में पड़े भूसे को उड़ा ले गई हैं.

