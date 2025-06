ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में मानसून की दस्तक! बारिश को लेकर अलर्ट जारी, जानिए मौसम का हाल - DELHI WAEATHER UPDATE

दिल्ली की दहलीज पर मानसून ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : June 24, 2025 at 8:09 AM IST | Updated : June 24, 2025 at 8:39 AM IST 3 Min Read

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार को मानसून के पहुंचने की संभावना है. मौसम विभाग ने गरज के साथ भारी बारिश को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है. देश की राजधानी में सोमवार को आसमान में काले और घने बादल छाए रहे, सोमवार को राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हुई हालांकि बारिश के बाद उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान किया.

