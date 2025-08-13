देहरादून: राजधानी देहरादून में शाम होते ही एक बार फिर तेज बारिश होने लगी. राज्य में टिहरी, पौड़ी और बाकी कुछ जिलों में भी रुक-रुक बारिश का सिलसिला जारी रहा. उधर मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है, जिससे लोग और प्रशासन की चिंता बढ़ी हुई है.

अगले 72 घंटे मुश्किल भरे: देहरादून में पिछले 72 घंटे से तेज बारिश कई इलाकों के लिए मुसीबत बन गई है. जिले के बरसाती नाले ओवरफ्लो चल रहे हैं और कई जगह से मवेशियों के भी बहाने की तस्वीर सामने आ रही है. चिंता की बात यह है की राजधानी में अगले 72 घंटे तक इसी तरह तेज बारिश होने की आशंका व्यक्त की गई है.

मौसम विभाग ने 16 अगस्त तक का अलर्ट जारी किया है: प्रदेश में केवल राजधानी देहरादून के लिए ही ऐसी स्थिति नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, चंपावत और बागेश्वर में भी अलर्ट जारी किया गया है. यहां 13 अगस्त के लिए रेड अलर्ट जारी है, जबकि इसके बाद 14 अगस्त को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने अगले 16 अगस्त तक अलर्ट जारी हुआ है.

भारी बारिश के चलते चारधाम यात्रा प्रभावित: प्रदेश में पहले ही तेज बारिश के कारण केदारनाथ और गंगोत्री धाम की यात्रा बंद की जा चुकी है, हालांकि बदरीनाथ और यमुनोत्री धाम में भी कई संवेदनशील क्षेत्र लोगों की मुसीबत बढ़ा सकते हैं. धराली आपदा के बाद से ही उत्तरकाशी जिले के कई क्षेत्र बेहद ज्यादा प्रभावित दिखाई दे रहे हैं, जिले में कई महत्वपूर्ण सड़क क्षतिग्रस्त हो चुकी है.

भारी बारिश के कारण कई जिलों में मोटर मार्ग बंद: इसी तरह चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत जैसे जिलों में भी सड़क मार्ग को नुकसान पहुंचा है. कई जगह सड़कों पर भारी मलवा आने से सड़के बाधित हुई है. उधर मौसम विभाग के अलर्ट के बाद आने वाले दिनों में भी परेशानी कम होती हुई नहीं दिखाई दे रही है.

संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष निगरानी: खास तौर पर रात के समय नदी के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है, जिला प्रशासन को भी इन हालातो में संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं. भारी बारिश के कारण सबसे ज्यादा दिक्कतें उत्तरकाशी के धराली में देखने मिलेगी. क्योंकि भारी बारिश के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन प्रभावित होगा.

पढ़ें---