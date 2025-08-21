देहरादून: उत्तराखंड में बर्ड फ्लू को लेकर वन विभाग की तरफ से राज्य भर के लिए अलर्ट जारी किया गया है. कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से लेकर राजाजी और तमाम आरक्षित वन क्षेत्र के साथ ही चिड़ियाघरों के लिए भी आदेश जारी किए गए हैं. इस दौरान विशेष एहतियात बरते जाने के अलावा बर्ड फ्लू के लिए तय एसओपी का पालन करने के लिए कहा गया है.

राज्य में बर्ड फ्लू को लेकर भले ही अभी कोई मामला सामने ना आया हो, लेकिन पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू की आहट के साथ ही जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं. इस मामले में उत्तराखंड वन विभाग ने प्रदेश भर के वन क्षेत्र के लिए अलर्ट जारी करते हुए बर्ड फ्लू से संबंधित एसओपी का पालन करने के लिए कहा है.

उत्तराखंड में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट (ETV Bharat)

प्रमुख वन संरक्षक वाइल्डलाइफ ने जारी किया आदेश: दरअसल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने की बात कही जा रही थी. उत्तर प्रदेश से आई इस खबर के फौरन बाद उत्तराखंड वन विभाग भी हरकत में आया है. वन विभाग ने बकायदा इसके लिए लिखित आदेश जारी करते हुए आरक्षित वन क्षेत्र को अलर्ट मोड में रखने के निर्देश दिए हैं. प्रमुख वन संरक्षक वाइल्डलाइफ आरके मिश्र ने इससे संबंधित आदेश जारी करते हुए अधिकारियों को सतर्क रहने के लिए कहा है.

चिकन पर पाबंदी: देहरादून चिड़ियाघर के लिए भी बर्ड फ्लू को लेकर निर्देश जारी हुए हैं. इसके तहत देहरादून चिड़ियाघर में अब मांसाहारी वन्यजीवों के भोजन में भी बदलाव किया गया है. देहरादून चिड़ियाघर में अब चिकन पर फिलहाल रोक लगाई गई है और यहां मौजूद शिकारी वन्यजीवों को खाने के लिए बीफ दिया जा रहा है. बर्ड फ्लू के खतरों को देखते हुए चिड़ियाघर में चिकन नहीं लाए जाने के लिए कहा गया है. इतना ही नहीं, चिड़ियाघर के बाहर से किसी पक्षी के भी चिड़ियाघर में लाए जाने को प्रतिबंधित किया गया है. चिड़ियाघर में सैनिटाइजेशन करने से लेकर कर्मचारियों या पर्यटकों के वन्यजीवों के बेहद पास जाने पर मनाही रखी गई है.

चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू के लिए एसओपी का पालन किया जा रहा है तो वहीं कॉर्बेट, राजाजी समेत दूसरे आरक्षित क्षेत्र में भी सख्ती के साथ बर्ड फ्लू के लिए तैयार एसओपी का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं.

खास बात यह भी है कि इस मामले में वन मुख्यालय पहले ही उत्तर प्रदेश को पत्र लिख चुका है, ताकि उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू के मामले आने पर वह उत्तराखंड के साथ उस जानकारी को साझा कर सकें. इसके अलावा वन विभाग के अधिकारियों को पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय बनाते हुए बर्ड फ्लू का मामला आने पर उन्हें भी जानकारी देने के लिए कहा गया है.

