कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान कनेक्टिविटी को हुआ है. जगह-जगह हो रही लैंडस्लाइड और बाढ़ के कारण प्रदेशभर में सड़कें क्षतिग्रस्त हैं. अभी भी प्रदेशभर में 3 नेशनल हाईवे समेत 842 सड़कें बंद हैं. जिससे प्रदेश में यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है. सबसे ज्यादा सड़कें चंबा में 286, मंडी में 197 और कुल्लू में 175 सड़कें बंद हैं. इसके साथ मंडी में एक एनएच और कुल्लू में 2 नेशनल हाईवे यातायात के लिए बंद हैं. जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

5 दिन बाद अलेयू-मनाली सड़क बहाल

जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली को जोड़ने वाली अलेयू-मनाली सड़क भी शनिवार को 5 दिनों के बाद बहाल हुई है. हालांकि यहां पर छोटी गाड़ियों की आवाजाही हो रही थी, मगर 5 दिनों बाद सड़क बहाल होने पर सब्जी और राशन से भरी बड़ी गाड़ियां भी मनाली पहुंच गई. जिससे यहां पर लोगों को अब रोजमर्रा की चीजें मिलना शुरू हो गई हैं. इसके अलावा बाहनू पुल पर भी छोटी गाड़ियों की आवाजाही शुरू कर दी गई है. मनाली प्रशासन द्वारा कुल्लू से मनाली आने वाली गाड़ियों को बाहनू पुल से भेजा जा रहा है. जबकि मनाली से कुल्लू जाने वाली गाड़ियों को अलेयू से होकर गुजारा जा रहा है, ताकि लोगों को ट्रैफिक की समस्या का सामना न करना पड़े.

आज शुरू होगी पेयजल योजनाएं

एसडीएम मनाली रमन कुमार शर्मा ने बताया कि कुल्लू-मनाली के मध्य लेफ्ट और राइट बैंक दोनों पर कनेक्टिविटी को बहाल किया जा रहा है. मनाली में ज्यादातर इलाकों में बिजली और पानी की सप्लाई शुरू कर दी गई है. जबकि बाकी जगहों पर जल शक्ति विभाग की पेयजल योजनाओं को रविवार यानी आज से सुचारू रूप से चला दिया जाएगा. शनिवार देर शाम तक मनाली से 200 से ज्यादा गाड़ियों को कुल्लू की ओर रवाना किया गया, जो यहां पर लंबे समय से फंसी हुई थी. यहां पर मशीनरी द्वारा लगातार सड़क की मरम्मत का काम किया जा रहा है, ताकि वाहन चालकों को यहां यातायात के समय दिक्कतों का सामना न करना पड़े.