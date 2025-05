ETV Bharat / state

राजस्थान के लोक देवता तेजाजी महाराज के जीवन दर्शन पर एलबम रिकॉर्ड - TEJAJI MAHARAJ

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : May 18, 2025 at 1:34 PM IST | Updated : May 18, 2025 at 2:17 PM IST 2 Min Read

डीडवाना के समाजसेवी डॉ. सोहन चौधरी (ETV Bharat Didwana Kuchaman) महाराज की जीवनी का संकलन : डॉ. सोहन ने बताया कि तेजाजी महाराज राजस्थान में जन-जन की आस्था के प्रतीक हैं. उन्होंने अपने जीवन काल में न केवल समाज सुधार पर बल दिया, बल्कि सामाजिक एकता और परोपकार का भी संदेश दिया. उन्होंने गायों की जीवन भर सेवा की और उनकी रक्षा के लिए और वचन का पालन करते हुए अपने जीवन का बलिदान दे दिया. तेजाजी महाराज की जीवनी का इस एलबम के गीतों के माध्यम से संकलन किया गया है. इसके जरिए राजस्थान के बाहर अन्य प्रदेशों में रहने वाले प्रवासी राजस्थानियों और विदेशों में रहने वाले राजस्थानियों को राजस्थानी संस्कृति, लोक देवताओं तथा लोक संस्कृति से रूबरू कराया जा सकेगा. साथ ही राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने की दिशा में भी यह एक बड़ा कदम है, ताकि राजस्थानी भाषा को सरकार जल्द ही मान्यता प्रदान करें.

