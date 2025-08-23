ETV Bharat / state

उत्तराखंड में भारी बारिश से मचा हाहाकार, उफान पर अलकनंदा नदी, घरों को कराया खाली - HEAVY RAIN IN RUDRAPRAYAG

रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी ने किया खतरे के निशान को पार, नदी किनारे स्थित आवासीय भवनों तक पहुंचा नदी का पानी.

HEAVY RAIN IN RUDRAPRAYAG
रुद्रप्रयाग में भारी बारिश बनी आफत (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 23, 2025 at 10:24 AM IST

Updated : August 23, 2025 at 10:32 AM IST

3 Min Read

रुद्रप्रयाग: रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी खतरे के निशान को पार करते हुए बह रही है. नदी किनारे स्थित आवासीय घरों तक नदी का पानी पहुंच चुका है और सुरक्षा को देखते हुए घरों को खाली कराया गया है. जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि केदारनाथ और बदरीनाथ क्षेत्र में तेज बारिश जारी है. जिस कारण नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. साथ ही उन्होंने लोगों को नदी-नालों से दूर रहने की अपील की है.

उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर जारी है. भारी बारिश से नदी-नाले उफान पर बह रहे हैं. साथ ही भारी बारिश से कई आशियाने भूस्खलन की चपेट में आ गए हैं और कई संपर्क मार्ग बाधित हैं. जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. चमोली जिले में हो रही बारिश के बाद रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी विकराल रूप धारण करके बह रही है. नदी ने खतरे के निशान को पार कर दिया है. फिलहाल नदी किनारे जाने पर रोक है और आवासीय भवनों को खाली करा दिया गया है. नदी में तमाम तरह का कूड़ा करकट भी बहकर आ रहा है.

रुद्रप्रयाग ने भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त (Video-ETV Bharat)

केदारनाथ और बदरीनाथ क्षेत्र में तेज बारिश जारी है. जिस कारण नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. नदी किनारे बसे नागरिकों से अपील की गई है कि वे नदी-नालों के समीप अनावश्यक ना जाए. प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रशासनिक सहायता लें.
नंदन सिंह रजवार, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी

लगातार हो रही वर्षा के कारण जनपद अंतर्गत अलकनंदा के साथ ही मंदाकिनी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. शनिवार सुबह 8 बजे अलकनंदा नदी का जलस्तर 626.90 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान 627.00 मीटर से केवल 10 सेंटीमीटर नीचे है. जबकि जलस्तर चेतावनी स्तर 626.00 मीटर को पहले ही पार कर चुका है. इसी तरह, मंदाकिनी नदी का जलस्तर 625.10 मीटर मापा गया है, जो चेतावनी स्तर 625.00 मीटर को पार कर चुका है और अब खतरे के स्तर 626.00 मीटर के नजदीक पहुंच रहा है.

नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. जिला आपदा प्रबंधन टीम, एसडीआरएफ और जल पुलिस की टीमें लगातार जलस्तर की निगरानी कर रही हैं. इसके साथ ही नदी तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं. प्रशासन द्वारा समय-समय पर एनाउंसमेंट के माध्यम से लोगों को जानकारी दे रहा है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.

पढ़ें:

रुद्रप्रयाग: रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी खतरे के निशान को पार करते हुए बह रही है. नदी किनारे स्थित आवासीय घरों तक नदी का पानी पहुंच चुका है और सुरक्षा को देखते हुए घरों को खाली कराया गया है. जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि केदारनाथ और बदरीनाथ क्षेत्र में तेज बारिश जारी है. जिस कारण नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. साथ ही उन्होंने लोगों को नदी-नालों से दूर रहने की अपील की है.

उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर जारी है. भारी बारिश से नदी-नाले उफान पर बह रहे हैं. साथ ही भारी बारिश से कई आशियाने भूस्खलन की चपेट में आ गए हैं और कई संपर्क मार्ग बाधित हैं. जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. चमोली जिले में हो रही बारिश के बाद रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी विकराल रूप धारण करके बह रही है. नदी ने खतरे के निशान को पार कर दिया है. फिलहाल नदी किनारे जाने पर रोक है और आवासीय भवनों को खाली करा दिया गया है. नदी में तमाम तरह का कूड़ा करकट भी बहकर आ रहा है.

रुद्रप्रयाग ने भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त (Video-ETV Bharat)

केदारनाथ और बदरीनाथ क्षेत्र में तेज बारिश जारी है. जिस कारण नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. नदी किनारे बसे नागरिकों से अपील की गई है कि वे नदी-नालों के समीप अनावश्यक ना जाए. प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रशासनिक सहायता लें.
नंदन सिंह रजवार, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी

लगातार हो रही वर्षा के कारण जनपद अंतर्गत अलकनंदा के साथ ही मंदाकिनी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. शनिवार सुबह 8 बजे अलकनंदा नदी का जलस्तर 626.90 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान 627.00 मीटर से केवल 10 सेंटीमीटर नीचे है. जबकि जलस्तर चेतावनी स्तर 626.00 मीटर को पहले ही पार कर चुका है. इसी तरह, मंदाकिनी नदी का जलस्तर 625.10 मीटर मापा गया है, जो चेतावनी स्तर 625.00 मीटर को पार कर चुका है और अब खतरे के स्तर 626.00 मीटर के नजदीक पहुंच रहा है.

नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. जिला आपदा प्रबंधन टीम, एसडीआरएफ और जल पुलिस की टीमें लगातार जलस्तर की निगरानी कर रही हैं. इसके साथ ही नदी तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं. प्रशासन द्वारा समय-समय पर एनाउंसमेंट के माध्यम से लोगों को जानकारी दे रहा है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.

पढ़ें:

Last Updated : August 23, 2025 at 10:32 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

रुद्रप्रयाग भारी बारिशRUDRAPRAYAG ALAKNANDA RIVERRUDRAPRAYAG LATEST NEWSRUDRAPRAYAG HEAVY RAINHEAVY RAIN IN RUDRAPRAYAG

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

क्या आप जानते हैं कौन थे महारानी लक्ष्मीबाई के वकील जॉन लैंग? मसूरी में रस्किन बॉन्ड ने खोजी थी इनकी कब्र

37 किमी पैदल सफर कर धराली पहुंचा ईटीवी भारत, यहां जारी है जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद

''मैं मलबे में आधे से ज्यादा दबा हूं, मुझे बचा ले बेटा'', सुशील के कानों में गूंज रहे पिता के आखिरी शब्द

'ब्लास्ट जैसी आवाज आई, सब खत्म हो गया', चिल्लाते रहे धराली के जय भगवान, आंखों के सामने तबाह हुआ 2 मंजिला होटल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.