कुलपति के मुताबिक, दीक्षांत समारोह में कुल 55 हजार विद्यार्थियों को दी जाएगी डिग्री.

AKTU के दीक्षांत समारोह में शुभांशु शुक्ला को दी जाएगी डिलीट की उपाधि
AKTU के दीक्षांत समारोह में शुभांशु शुक्ला को दी जाएगी डिलीट की उपाधि (Photo credit: ETV Bharat)
लखनऊ : डॉ एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) में 9 सितंबर को होने वाले दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर अंतरिक्ष यात्री व ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला शामिल हो रहे हैं. कुलपति जेपी पांडेय ने बताया कि इस अवसर पर शुभांशु शुक्ला को विश्वविद्यालय की तरफ से डिलीट की मानक उपाधि प्रदान की जाएगी. दीक्षांत समारोह में कुल 55 हजार विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की जाएगी.

88 मेधावियों को दिया जाएगा मेडल : उन्होंने बताया कि इस दौरान 88 विद्यार्थियों को मेडल दिया जाएगा. करीब 2 साल बाद का मौका है जब विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हो रहे हैं. बीते साल दीक्षांत समारोह में एक कंपनी के सीईओ को मुख्य अतिथि बनाया गया था. उसके पिछले दीक्षांत समारोह में इसरो के अध्यक्ष को आना था, लेकिन वह दीक्षांत समारोह में अनुपस्थित रहे थे.



कार्य परिषद की बैठक में लिया गया निर्णय : कुलपति के मुताबिक, विश्वविद्यालय में आयोजित कार्य परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया है. शुभांशु शुक्ला को मानक उपाधि देने के साथ ही पांच कॉलेज जिसमें इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद, एबीईएस कॉलेज गाजियाबाद, जयपुर इंस्टीट्यूट गाजियाबाद, एमआईईटी मेरठ और पीएसआईटी कानपुर को ऑटोनॉमस (स्वायत्तता) की सुविधा दी गई है. इससे पहले लखनऊ में स्थित इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को स्वायत्तता मिली हुई थी.

पाठ्यक्रमों को शुरू करने की मंजूरी : इसके अलावा चार्ट में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बस्ती, गोंडा, प्रतापगढ़ और मिर्जापुर में नए इमर्जिंग पाठ्यक्रमों को शुरू करने की मंजूरी प्रदान की गई. इसके अलावा वित्त समिति के 142 करोड़ के बजट को भी पास किया गया है. विश्वविद्यालय के घटक संस्थान इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को 54 करोड़ का बजट पास किया गया है. वहीं फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में धरोहर बनाए जाने के प्रस्ताव को मजबूरी दी गई है. इसके लिए 50 लाख का बजट दिया गया है.

शुभांशु शुक्ला होंगे दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि : एकेटीयू में 9 सितंबर को 23वां दीक्षांत समारोह होगा. इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला को निमंत्रण भेजा गया है. जल्द ही विश्वविद्यालय उनके नाम को राज भवन भेजेगा.



