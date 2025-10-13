ETV Bharat / state

राजस्थान में शुरू होगा 'चलो बनें आदर्श' अभियान, विद्यार्थियों को देंगे गीता का ज्ञान

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दी अभियान को मंजूरी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान की स्कूलों में अब किताबों के साथ संस्कारों की शिक्षा भी दी जाएगी. इस तरह कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद भगवद् गीता का ज्ञान दिया था, उसी तरह अब प्रदेश के स्कूलों में भी गीता का पाठ पढ़ाया जाएगा. गुजरात में पिछले आठ सालों से चल रहे बीएपीएस अक्षरधाम संस्था के 'चलो बनें आदर्श' अभियान को अब राजस्थान में भी शुरू किया जा रहा है. इस पहल का मकसद बच्चों में केवल ज्ञान नहीं, बल्कि अच्छे संस्कार और मानवीय मूल्य भी विकसित करना है. इस अभियान को प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शुरू करने के लिए शिक्षा मंत्री ने मंजूरी दे दी. गुजरात के 20 हजार स्कूलों में चलो बनें आदर्श कार्यक्रम चल रहा है. अब तक 44 लाख से ज्यादा छात्र इससे जुड़ चुके हैं. अब राजस्थान के सरकारी स्कूलों में भी इस पहल को अपनाने की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है. बीएपीएस अक्षरधाम संस्था के सदस्य साधु अक्षरप्रेमदास ने बताया कि 'चलो बनें आदर्श' कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को जीवन से जुड़ी बुनियादी बातें सिखाई जाती हैं. इसमें माता-पिता का आदर करना, सत्य बोलना, ईमानदारी से रहना, नशे से दूर रहना और सेवा भाव रखना शामिल हैं. उनका उद्देश्य बच्चों को केवल डॉक्टर, इंजीनियर या वैज्ञानिक बनाना नहीं, बल्कि ऐसे नागरिक तैयार करना है, जिनमें मानवता और मूल्य भी हों. शिक्षा तभी सार्थक है, जब वो चरित्र निर्माण करे. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बोले... (ETV Bharat Jaipur)