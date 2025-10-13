राजस्थान में शुरू होगा 'चलो बनें आदर्श' अभियान, विद्यार्थियों को देंगे गीता का ज्ञान
गुजरात के 20 हजार स्कूलों में चलो बनें आदर्श कार्यक्रम चल रहा है. अब तक 44 लाख से ज्यादा छात्र इससे जुड़ चुके हैं.
Published : October 13, 2025 at 5:36 PM IST
जयपुर: राजस्थान की स्कूलों में अब किताबों के साथ संस्कारों की शिक्षा भी दी जाएगी. इस तरह कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद भगवद् गीता का ज्ञान दिया था, उसी तरह अब प्रदेश के स्कूलों में भी गीता का पाठ पढ़ाया जाएगा. गुजरात में पिछले आठ सालों से चल रहे बीएपीएस अक्षरधाम संस्था के 'चलो बनें आदर्श' अभियान को अब राजस्थान में भी शुरू किया जा रहा है. इस पहल का मकसद बच्चों में केवल ज्ञान नहीं, बल्कि अच्छे संस्कार और मानवीय मूल्य भी विकसित करना है. इस अभियान को प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शुरू करने के लिए शिक्षा मंत्री ने मंजूरी दे दी. गुजरात के 20 हजार स्कूलों में चलो बनें आदर्श कार्यक्रम चल रहा है. अब तक 44 लाख से ज्यादा छात्र इससे जुड़ चुके हैं. अब राजस्थान के सरकारी स्कूलों में भी इस पहल को अपनाने की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है.
बीएपीएस अक्षरधाम संस्था के सदस्य साधु अक्षरप्रेमदास ने बताया कि 'चलो बनें आदर्श' कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को जीवन से जुड़ी बुनियादी बातें सिखाई जाती हैं. इसमें माता-पिता का आदर करना, सत्य बोलना, ईमानदारी से रहना, नशे से दूर रहना और सेवा भाव रखना शामिल हैं. उनका उद्देश्य बच्चों को केवल डॉक्टर, इंजीनियर या वैज्ञानिक बनाना नहीं, बल्कि ऐसे नागरिक तैयार करना है, जिनमें मानवता और मूल्य भी हों. शिक्षा तभी सार्थक है, जब वो चरित्र निर्माण करे.
पहले चरण में जयपुर, अजमेर और उदयपुर के स्कूल जुड़ेंगे : राज्य में इस कार्यक्रम की शुरुआत पहले चरण में जयपुर, अजमेर और उदयपुर जिलों से की जाएगी. इन शहरों के कुछ मॉडल स्कूलों में विशेष कक्षाएं और गतिविधियां की जाएंगी. इसे धीरे-धीरे अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा. साधु अक्षर प्रेमदास ने कहा कि यदि हमें बेहतर कल चाहिए तो आज के बच्चों में अच्छाई का बीज बोना जरूरी है. ज्ञान तभी उपयोगी है, जब उसमें संस्कारों की जड़ें हों.
नई शिक्षा नीति से मेल खाता कदम : नई शिक्षा नीति (NEP-2020) में भी शिक्षा के साथ मूल्य-आधारित शिक्षण पर विशेष जोर दिया है. 'चलो बनें आदर्श' उसी दिशा में सशक्त कदम माना जा रहा है. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि श्रीमद भगवद् गीता जीवन का सार है. सब प्रकार की समस्या का समाधान और सभी तरह का ज्ञान समाहित है. ये भारत का धार्मिक ग्रंथ है, जिसके आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं. उसकी जानकारी सभी को होनी चाहिए, इसलिए स्कूल में इसका अध्ययन कराया जाएगा. उसके बाद परीक्षा भी ली जाएगी. चलो बनें आदर्श परियोजना में आदर्श बने से संदर्भ अच्छा नागरिक बनने से है. जब अच्छे विद्यार्थी बनेंगे तो अच्छे नागरिक भी बनेंगे और इसी से देश भी अच्छा बनेगा, इसलिए चलो बनें आदर्श परियोजना में राज्य सरकार भी सहयोग करेगी.