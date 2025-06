ETV Bharat / state

पंचायत चुनाव से पहले अखिलेश यादव का बड़ा दांव, कुशीनगर को छोड़कर सभी जिला और विधानसभा इकाइयां भंग - ALL UNITS OF SP DISSOLVED IN UP

सपा की सभी इकाइयां भंग ( photo credit ETV Bharat )

Published : June 12, 2025

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने आगामी पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति को धार देने के लिए संगठनात्मक स्तर पर बड़ा बदलाव किया है. पार्टी ने जिलों से लेकर विधानसभा स्तर तक की इकाइयों को भंग कर दिया है. सिर्फ कुशीनगर जिले को इस फैसले से बाहर रखा गया है. समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर ये फैसला लिया है. इस फैसले के तहत समाजवादी पार्टी की राज्य स्तरीय जिला कार्यकारिणी, सभी विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा कार्यकारिणी और फ्रंटल संगठनों के जिला अध्यक्षों व कार्यकारिणियों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है. दो महीने से चल रही थी तैयारी पार्टी सूत्रों के मुताबिक, बीते दो महीनों से ही इस फैसले की भूमिका तैयार की जा रही थी. नए सिरे से संगठन को मजबूत करने, नए चेहरों को अवसर देने और पंचायत से लेकर विधानसभा चुनाव तक बूथ स्तर की कमान मजबूत करने की योजना थी. अब जाकर इसकी आधिकारिक घोषणा समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल के माध्यम से की गई है. नए चेहरों पर दांव फेरबदल का यह कदम पार्टी के भीतर संगठनात्मक अनुशासन को नए रूप में स्थापित करने की दिशा में भी देखा जा रहा है. सूत्रों का कहना है कि जल्द ही जिला और विधानसभा इकाइयों में नए चेहरों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें युवा, सामाजिक रूप से सक्रिय और डिजिटल रूप से दक्ष कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी.