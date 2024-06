अखिलेश यादव: अधिकारियों ने हमारे कई प्रत्याशियों को हराया, बीजेपी की साजिश का करेंगे पर्दाफाश, सड़क से लेकर संसद तक होगा संघर्ष - Grand welcome of Akhilesh Yadav in SP office

ETV Bharat / state

अखिलेश यादव: अधिकारियों ने हमारे कई प्रत्याशियों को हराया, बीजेपी की साजिश का करेंगे पर्दाफाश, सड़क से लेकर संसद तक होगा संघर्ष - Grand welcome of Akhilesh Yadav in SP office

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : 9 hours ago

अखिलेश ने कहा सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करना हमारी जिम्मेदारी ( PHOTO Credits ETV BHARAT )

सपा ऑफिस में अखिलेश का ग्रैंड वेलकम (Video Credits ETV BHARAT) लखनऊ: उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के लखनऊ स्थित प्रदेश मुख्यालय में शुक्रवार को बदला सा नजारा देखने को मिला. लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी के 37 सांसदों की जीत से उत्साहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं, विधायकों तथा नवनिर्वाचित संसद सदस्यों के साथ ही बड़ी संख्या में समर्थकों ने अखिलेश यादव को ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई दी. साथ ही चुनावों में उनकी भूमिका और राजनीतिक कौशल की जमकर प्रशंसा की. साथ ही उम्मीद जताई कि अब भारतीय राजनीति में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी. अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनावों में जीत के लिए कार्यकर्ताओं के परिश्रम की प्रशंसा की और उन्हें बधाई दी. उन्होंने कहा कि, जनता की आशा के अनुरूप परिणाम आया, हालांकी बीजेपी ने अधिकारियों की मिली भगत से हमारे कुछ प्रत्याशियों को हरा दिया. अखिलेश ने अयोध्या से समाजवादी पार्टी की जीत का खासकर जिक्र करते हुए कहा कि, जनता ने समाजवादी पार्टी को बड़ा आशीर्वाद दिया है, हम सबको मिलकर जनता की सेवा करनी है. भारतीय जनता पार्टी की साजिशों का पर्दाफाश करते हुए सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करना हमारी जिम्मेदारी है. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि, इस लोकसभा चुनाव में विचारधारा और संविधान की जीत हुई है. इस चुनाव में जनता ने संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम किया है. इस चुनाव में बीजेपी की नफरती और नकारात्मक राजनीति को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया. और सकारात्मक राजनीति को विजयश्री दिलाया है. जनता ने भाजपा की समाज को बांटने की कोशिशों को असफल कर दिया. अयोध्या से आए बालयोगी संत रामदास ने अखिलेश यादव को रामनामी दुपट्टा पहनाया. इसके साथ ही कर्नाटक समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एन. मंजप्पा, केरल समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष साजी थॉमस पोथन और केरल जनता दल (सेक्यूलर) के राष्ट्रीय सचिव आर.एस. प्रभात ने भी उनका अंगवस्त्र पहनाकर अभिवादन किया. इस अवसर पर राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव, राष्ट्रीय सचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेन्द्र चौधरी तथा प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल सहित अन्य सैकड़ों प्रमुख नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे. ये भी पढ़ें:Cm Yogi कैसे बचा पाए गढ़? अखिलेश के Pda की लहर, राम मंदिर कार्ड फेल... फिर भी Bjp जीती गोरखपुर-बांसगांव