अखिलेश यादव ने बताया ABVP का नया फुलफॉर्म- अखिल भारतीय वीडियो ऑफ पिटाई, बोले- मेरा 8 लाख का चालान किया - AKHILESH TAUNT ON YOGI GOVERNMENT
सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने शुक्रवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 5, 2025 at 4:28 PM IST
लखनऊ : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शिक्षक दिवस पर पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र और प्रदेश सरकार पर करारा हमला बोला. उन्होंने कहा कि आज पूरा देश सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद कर रहा है. शिक्षक समाज की रीढ़ हैं, लेकिन मौजूदा सरकार लगातार शिक्षा पर प्रहार कर रही है. सरकार लोगों को अशिक्षित करने की कोशिश कर रही है. अगर हमारी सरकार बनी तो गरीब, पिछड़े और दलित समाज के बच्चों को शिक्षित करने पर खास ध्यान दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि भाजपा इस्तेमाल करने वाली पार्टी है, पहले इस्तेमाल करेगी फिर बर्बाद कर देगी.
अखिलेश यादव ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) को लेकर चल रहे विवाद पर कहा कि यह लड़ाई हिंदू युवा वाहिनी और भाजपा नेताओं की है. जो लोग कुर्सियों पर बैठे हैं, वे भाजपा के नहीं, बल्कि वाहिनी के सदस्य हैं. उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नया फुलफॉर्म बताया. अखिलेश ने कहा कि अखिल भारतीय वीडियो ऑफ पिटाई (ABVP) जो है वो दुःख पहुंचा रहा है. उन्होंने राज्य में शिक्षा संस्थानों की बदहाल स्थिति का हवाला देते हुए कहा कि बी-फार्मा और डी-फार्मा करने वाले छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है. ऐसे संस्थान भाजपा के नेकर मित्र चला रहे हैं.
राजभर के आवास पर हमले से किनारा : राजभर के सरकारी आवास पर हुए हमले पर अखिलेश ने कहा कि वह इस पर कुछ नहीं बोलेंगे. क्योंकि, कुछ लोग हमारे बोलने की कीमत वसूलते हैं. हालांकि उन्हें अपने सम्मान के बारे में विचार करना चाहिए, पंचायती राज से हटकर पीडब्ल्यूडी में आ जाए.
चुनाव आयोग नहीं जुगाड़ आयोग : अखिलेश यादव ने पंचायत चुनावों और उपचुनावों में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि कुंदरकी उपचुनाव में 77% वोटिंग दिखाई गई, जबकि 2017 में वहां सिर्फ 42-43% पोलिंग हुई थी. तंज कसते हुए कहा कि यह चुनाव आयोग नहीं, जुगाड़ आयोग है.
493 दिन गिन रहे हैं : अखिलेश ने कहा कि जन्माष्टमी से उन्होंने सरकार के दिन गिनने शुरू कर दिए हैं. अब सिर्फ 493 दिन बचे हैं. सरकार हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है. न शिक्षा बची, न रोजगार, न लोकतंत्र. जनता भाजपा को अब नहीं बचाएगी.
चालान और गाड़ियों का मामला : अपनी गाड़ियों का बार-बार चालान होने पर अखिलेश ने कहा, मेरे सरकारी वाहनों पर 8 लाख रुपये का चालान कर दिया गया है. यह सब जानबूझकर कराया जा रहा है. सरकार ने हमें जो पुरानी गाड़ियां दी हैं, उनसे एक्सप्रेस-वे पर दौड़ाना ही नामुमकिन है. चालान का पैसा पार्टी फंड से देंगे.
बीजेपी विधायकों के बयान पर पलटवार : बीजेपी विधायक केतकी सिंह के 'टोटी चोरी' वाले बयान पर अखिलेश ने कड़ा जवाब देते हुए कहा कि यह आरोप उनके खिलाफ साजिश के तहत फैलाया गया था. उन्होंने पूर्व नौकरशाह अवनीश अवस्थी का नाम लेते हुए कहा कि टोटी चोर वाली साजिश हम नहीं भूलेंगे.
2027 में होगी जीत : अखिलेश यादव ने कहा कि रोजगार महाकुंभ में सरकार युवाओं को सम्मानजनक नौकरियां देने में असफल रही है. डिलीवरी बॉय की नौकरी को रोजगार बताकर सरकार नौजवानों का अपमान कर रही है. जीएसटी घटने के बावजूद महंगाई कम नहीं हुई है. उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी का सर्वे पूरा हो चुका है और 2027 में जीत सुनिश्चित है.
