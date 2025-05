ETV Bharat / state

अखिलेश यादव की बागी विधायकों के लिए भविष्यवाणी; बोले-अब कभी जीत नहीं पाएंगे, ये हैं 3 वजहें - AKHILESH YADAV

अखिलेश यादव ने सपा के बागी विधायकों पर साधा निशाना. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 16, 2025 at 1:06 PM IST | Updated : May 16, 2025 at 1:19 PM IST 2 Min Read

अमेठी: सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बागी गौरीगंज विधायक राकेश प्रताप सिंह और अमेठी विधायक महराजी प्रजापति को लेकर बड़ा बयान दिया है. अखिलेश यादव ने ट्वीट करके दोनों विधायकों को अहसान फरामोश और दगाबाज बताया है. अखिलेश यादव ने बागी विधायकों के बारे में भविष्यवाणी भी की. कहा, ये अब कभी जीत नहीं पाएंगे. इसके पीछे 3 प्रमुख कारण हैं. पहली वजह एहसान फरामोशी तो दूसरी वजह दगाबाजी बताया है. वहीं तीसरी वजह में बीजेपी को भी निशाने पर लिया है. बताया कि ये उस दल में गए हैं जो खुद के लोगों का सगा नहीं है. दल बदलुओं का क्या होगा? उन्होंने आगे लिखा है कि ऐसे लोगों ने अपनी राजनीतिक संभावनाओं पर खुद ही फुल स्टॉप लगा दिया है. बता दें कि गौरीगंज से राकेश प्रताप सिंह और अमेठी से पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की पत्नी महराजी प्रजापति समाजवादी पार्टी से विधायक हैं. दोनों समाजवादी पार्टी से अलग होकर बीजेपी के संपर्क में हैं. कई महीनों से दोनों विधायकों के पार्टी लाइन से हटकर चल रहे हैं. सबसे खास बात यह कि आधिकारिक रूप से ना तो सपा ने विधायकों पर कोई कार्रवाई की है और ना ही सदन ने दल बदल अधिनियम के तहत कोई कार्यवाही की है.

