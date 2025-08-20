फिरोजाबाद: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वोटी चोरी के मामले में भाजपा की केन्द्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि उप्र में 2022 के विधानसभा चुनाव में नाम काटने को लेकर हमने जो 18000 शपथपत्र दिए थे, भाजपा सरकार उनमें से एक का भी जवाब सही तरीक़े से देना नहीं चाहती है. यहां तक की चुनाव आयोग ने भी कह दिया कि उन्हें कोई शपथपत्र नहीं मिला.

अखिलेश बोले, चुनाव आयोग झूठा है, 3 डीएम की कार्यप्रणाली ने किया साबित: लेकिन, चुनाव आयोग की बात को यूपी के 3 जिलाधिकारियों ने झूठा करार दे दिया है. उन्होंने 18000 शपथपत्र मिलने की बात स्वीकारी है. अखिलेश ने कहा कि जिस तरह कासगंज, बाराबंकी, जौनपुर के DM हमारे 18000 शपथपत्रों के बारे में अचानक अति सक्रिय हो गए हैं, उसने एक बात तो साबित कर दी है कि जो चुनाव आयोग कह रहा था कि ‘एफ़िडेविट की बात गलत है’ एफिडेविट नहीं मिले, उनकी वो बात झूठी निकली.

अगर कोई एफ़िडेविट मिला ही नहीं, तो ये जिलाधिकारी लोग जवाब किस बात का दे रहे हैं. अब सतही जवाब देकर खानापूर्ति करेन वाले इन जिलाधिकारियों की संलिप्तता की भी जांच होनी चाहिए. कोर्ट संज्ञान ले, चुनाव आयोग या डीएम में से कोई एक तो गलत है ही ना? जो सीसीटीवी पर पकड़े गए हों उनके द्वारा अपने घपलों पर दी गई सफाई पर किसी को भी रत्ती भर विश्वास नहीं है.

झूठ का गठजोड़ कितना भी ताकतवर दिखे पर आखिरकार झूठ हारता ही है. क्योंकि, नकारात्मक लोगों का साझा-गोरखधंधा अपने-अपने स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए होता है. ऐसे भ्रष्ट लोग न तो अपने ईमान के सगे होते हैं, न परिवार, न समाज के, तो फिर भला अपने साझेदारों के कैसे होंगे. ये बेईमान लोग देश और देशवासियों से ताउम्र दगा करते हैं और अंततः पकड़े जाने पर अपमान से भरी ज़िंदगी जीने की सजा काटते हैं.

चुनावी तीन तिगड़ा ने बिगाड़ा काम: भाजपा सरकार, चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत वो ‘चुनावी तीन तिगाड़ा’ है, जिसने सारा काम बिगाड़ा है. देश के लोकतंत्र पर डाका डाला है. अब जनता इस ’त्रिगुट’ की अदालत लगाएगी. ज़िलाधिकारी को आगे करके चुनाव आयोग बच नहीं सकता. इस मामले की गहन जांच-पड़ताल हो. डीएम साहब दिखाएं कि नाम काटते समय जो ‘मृतक प्रमाणपत्र’ लगाए गए थे वो कहां हैं. अगर ये झूठ नहीं है तो ये सफाई देने में इतने साल क्यों लग गए?

यूपी की 9 सीटों के उपचुनाव में हुई धांधली: अखिलेश यादव ने हाल ही में हुए उपचुनाव में धांधली के आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुईं. मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर पुलिस ने मतदाताओं को डराने-धमकाने के लिए बल प्रयोग और हथियारों का इस्तेमाल किया. कुंदरकी और अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर भी “वोट चोरी” का गंभीर आरोप लगाया. इन घटनाओं ने चुनाव की पारदर्शिता पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं.

खाद के लिए कुछ नहीं कर रही योगी सरकार: अखिलेश ने कहा कि किसानों की स्थिति लगातार बिगड़ रही है. सरकार किसानों को खाद तक नहीं दे पा रही है. अयोध्या में किसान खाद के लिए घंटों लाइनों में खड़े हैं. ये लोग किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते थे, लेकिन आज किसान लागत भी नहीं निकाल पा रहे. आलू किसान बुरी तरह से परेशान हैं.

अखिलेश बोले, प्रदेश में ट्रैक्टर तक चोरी हो रहे: अखिलेश ने कहा कि अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाने के बाद बीजेपी सरकार के लिए परीक्षा की घड़ी है. कोई ठोस उपाय नहीं हुए तो यहां की इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएंगी. उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि इस प्रदेश में ट्रैक्टर चोरी हो रहे हैं. पुलिस चोरी रोकने के बजाय हर काम कर रही है.

यूपी में चलती रहेगी धर्म-अधर्म की लड़ाई: अखिलेश ने कहा कि हम 2027 के लिए जनता को जागरूक कर रहे हैं ताकि वोट की चोरी न हो. लखनऊ में धर्मयुद्ध के पोस्टर्स के बारे में उन्होंने कहा कि धर्म और अधर्म की लड़ाई हमेशा चलती रही है. टूंडला में एनएचएआई के चेयरमैन संतोष यादव के पिता के त्रियोदशी कार्यक्रम में आए सपा प्रमुख ने अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाए जाने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अब सरकार को जमीन पर आकर काम करना होगा. लखनऊ वाले सिर्फ हवाई बातें करते हैं.

अमेरिका ने टैरिफ लगाकर दिया संदेश: किसानों को खाद नहीं मिल रही, कानून-व्यवस्था बिगड़ी हुई है और ये वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट की बात करते हैं. अमेरिका ने पाबंदी लगाकर बता दिया है कि अब मुरादाबाद, अलीगढ़ और फिरोजाबाद जैसे शहरों के उत्पाद प्रभावित होंगे. सरकार के पास इस संकट से उबारने की कोई ठोस योजना नहीं है.

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के साथ यूपी चुनाव लड़ने के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि यह धर्मयुद्ध है और इसमें साथ आना पड़ेगा. वहीं चुनाव आयोग पर बोलते हुए उन्होंने भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाया कि भाजपा वोट चोर है. ये लोग वोटों को त्रिकोण बनाकर चोरी करते हैं, जिसमें चुनाव आयोग और अधिकारी तक शामिल हो जाते हैं. लेकिन, 2027 का चुनाव हम कार्यकर्ताओं के सहयोग से लड़ेंगे और वोट चोरी नहीं करने देंगे.

शिवपाल यादव ने भी चुनाव आयोग पर निशाना साधा: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने एक बार फिर यूपी सरकार और चुनाव आयोग को आड़े हाथ लिया है. उन्होंने कहा है कि जब विपक्ष के बड़े नेता ने वोट चोरी की शिकायत की है तो चुनाव आयोग उसकी शिकायत को गंभीरता से ले. शिवपाल सिंह यादव ने किसानों को खाद न मिलने और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए.

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव बुधवार को फिरोजाबाद जिले के टूंडला शहर पहुंचे, जहां उन्होंने एनएचएआई के अधिकारी संतोष यादव के पिता के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित अर्पित की. इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला.

शिवपाल यादव ने कहा कि प्रदेश में डीएपी खाद की भारी किल्लत है. किसानों को खाद, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल रही हैं. सरकार पूरी तरह से फेल साबित हो चुकी है और किसानों को बदहाल करने का काम कर रही है.

उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म किए जाने के फैसले पर भी उन्होंने सरकार को घेरा. शिवपाल यादव ने कहा कि यह फैसला गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने की साजिश है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार खुद सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं तक उपलब्ध कराने में विफल है.

वहीं, चुनाव आयोग पर विपक्ष के आरोपों पर बोलते हुए शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि जब कोई बड़ा नेता वोट कटवाने और चोरी करने की शिकायतें कर रहा हो तो यह बेहद गंभीर हैं. चुनाव आयोग को इस मामले में निष्पक्ष जांच करनी चाहिए.पहले भी वोट कटते और चोरी होते रहे हैं.

