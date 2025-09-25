ETV Bharat / state

'GST कम करना सिर्फ दिखावा, 9 साल तो वसूली कर ली'; अखिलेश यादव का BJP सरकार पर करारा हमला

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला. किसानों की जमीन जबरन छीने जाने का मुद्दा उठाया. कहा, विकास के नाम पर किसानों को डरा-धमकाकर जमीन लेना अन्याय है. उन्होंने ऐलान किया कि समाजवादी की सरकार बनने पर नोएडा से लखनऊ की दूरी महज पांच घंटे की होगी, इसके लिए नया एक्सप्रेस-वे बनाया जाएगा.

अखिलेश ने नोएडा में चल रहे ट्रेड शो पर भी सवाल उठाए. कहा, सरकार भूल गई है कि अमेरिका ने अभी 50 प्रतिशत टैरिफ बढ़ा दिया है. उत्तर प्रदेश के ‘वन डिस्टिक्ट-वन प्रोडक्ट’ की हालत सबके सामने है. बनारस में लग रहे नए प्लांट से प्रदूषण न निकले, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए. NTPC अंबेडकरनगर से उड़ रही राख से लोग परेशान हैं, सरकार को आधुनिक तकनीक अपनानी चाहिए.

GST को लेकर अखिलेश ने कहा कि 9 साल बाद सरकार को समझ आया कि दूध महंगा हो गया है. पहले GST लगाकर जनता को लूटा और अब थोड़ा कम करके राहत देने का दिखावा कर रही है. उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि “गजिंग और गंज दोनों पर लड़ाई करेंगे.” साथ ही करोड़ों का गांजा पकड़े जाने पर भी सवाल उठाया.

साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि “I love Muhammad” और “I love Mahadev” जैसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति करना ठीक नहीं है. अखिलेश यादव ने कहा कि हम आजम खान से मुलाकात करने जाएंगे. हमारा कार्यक्रम जारी हो चुका है. कानपुर में अपराध पर बोले, “यहां पुलिस और अपराधी, दोनों बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं.” लद्दाख हिंसा पर उन्होंने स्पष्ट किया कि हिंसा का कोई समर्थन नहीं कर सकता.

राजनीति में जाति के प्रयोग पर अखिलेश यादव बोले, संविधान ने आरक्षण जाति के आधार पर दिया है. बीजेपी अब इससे घबराई हुई है. जब भी सवाल उठते हैं, सरकार शिगूफे छोड़ देती है, लेकिन असलियत यह है कि जातिगत समीकरण ही सामाजिक न्याय की बुनियाद है.

लेह-लद्दाख के हालात पर अखिलेश ने कहा कि वहां सरकार ने वादाखिलाफी की है. दफ्तर तक जला दिए गए. बॉर्डर स्टेट्स की मांगों को मानकर वहां का बजट बढ़ाना चाहिए ताकि खुशहाली आ सके. उन्होंने अग्निवीर योजना को समाप्त करने की मांग करते हुए कहा कि “टेक्नोलॉजी वॉरफेयर में देश को मजबूत सेना की जरूरत है, आधे-अधूरे इंतजाम से काम नहीं चलेगा.”