ETV Bharat / state

अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना; बोले- समाजवादी सरकार के कार्यों को रोका - LUCKNOW NEWS

पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ( Photo credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 3, 2025 at 10:29 PM IST | Updated : May 3, 2025 at 11:04 PM IST 2 Min Read

लखनऊ : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बयान जारी किया है. उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में जो विकास कार्य हुए, उनकी देश ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना हो रही है. उन्होंने कहा कि सपा सरकार ने लखनऊ को विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार में राजधानी लखनऊ में अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम, आधुनिक तकनीक से लैस पुलिस मुख्यालय की सिग्नेचर बिल्डिंग, एशिया का सबसे बड़ा जनेश्वर मिश्र पार्क, विश्वस्तरीय गोमती रिवरफ्रंट और मेट्रो रेल जैसी सुविधाएं विकसित की गईं. इसके अलावा, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे को रिकॉर्ड 23 महीनों में बनाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया. उन्होंने कहा कि यह देश का पहला ऐसा एक्सप्रेस-वे है, जिस पर सेना के लड़ाकू विमान सुखोई, मिराज और हरक्यूलिस जैसे विमान सफलतापूर्वक उतर चुके हैं.

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हर कार्य समाजवादी सोच और विश्वस्तरीय दृष्टिकोण से किया गया है. आज इन कार्यों की जब तारीफ होती है, तो गर्व होता है. लखनऊ में बने पुलिस मुख्यालय की सराहना खुद महान क्रिकेटर कपिल देव ने की, जिससे हमारा उत्साह और बढ़ा है. उन्होंने कहा कि लखनऊ का इकाना स्टेडियम, जहां आज अंतरराष्ट्रीय और आईपीएल मैच आयोजित हो रहे हैं, दुनिया भर के खिलाड़ियों की सराहना पा रहा है. इसी तरह आईटी सिटी में पढ़े-लिखे हजारों नौजवानों को रोजगार मिला है, जो समाजवादी सरकार की दूरदृष्टि का प्रमाण है. किसानों के लिए मंडियों और दुग्ध प्रोसेसिंग प्लांट लगाए गए, जिलों को जोड़ने वाली फोरलेन सड़कों का निर्माण हुआ, यह सब समाजवादी सरकार की विकास परक नीति का हिस्सा था.

लखनऊ : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बयान जारी किया है. उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में जो विकास कार्य हुए, उनकी देश ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना हो रही है. उन्होंने कहा कि सपा सरकार ने लखनऊ को विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार में राजधानी लखनऊ में अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम, आधुनिक तकनीक से लैस पुलिस मुख्यालय की सिग्नेचर बिल्डिंग, एशिया का सबसे बड़ा जनेश्वर मिश्र पार्क, विश्वस्तरीय गोमती रिवरफ्रंट और मेट्रो रेल जैसी सुविधाएं विकसित की गईं. इसके अलावा, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे को रिकॉर्ड 23 महीनों में बनाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया. उन्होंने कहा कि यह देश का पहला ऐसा एक्सप्रेस-वे है, जिस पर सेना के लड़ाकू विमान सुखोई, मिराज और हरक्यूलिस जैसे विमान सफलतापूर्वक उतर चुके हैं.

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हर कार्य समाजवादी सोच और विश्वस्तरीय दृष्टिकोण से किया गया है. आज इन कार्यों की जब तारीफ होती है, तो गर्व होता है. लखनऊ में बने पुलिस मुख्यालय की सराहना खुद महान क्रिकेटर कपिल देव ने की, जिससे हमारा उत्साह और बढ़ा है. उन्होंने कहा कि लखनऊ का इकाना स्टेडियम, जहां आज अंतरराष्ट्रीय और आईपीएल मैच आयोजित हो रहे हैं, दुनिया भर के खिलाड़ियों की सराहना पा रहा है. इसी तरह आईटी सिटी में पढ़े-लिखे हजारों नौजवानों को रोजगार मिला है, जो समाजवादी सरकार की दूरदृष्टि का प्रमाण है. किसानों के लिए मंडियों और दुग्ध प्रोसेसिंग प्लांट लगाए गए, जिलों को जोड़ने वाली फोरलेन सड़कों का निर्माण हुआ, यह सब समाजवादी सरकार की विकास परक नीति का हिस्सा था. भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार ने न केवल समाजवादी सरकार के कार्यों को रोक दिया, बल्कि उन्हें नष्ट करने का काम किया. भाजपा ने विकास की दिशा में कोई काम नहीं किया. प्रदेश को केवल विनाश की ओर धकेला दिया है. उन्होंने भरोसा जताया कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर रुके हुए विकास कार्य फिर से शुरू होंगे और उत्तर प्रदेश को एक बार फिर विकास की नई राह पर आगे बढ़ाया जाएगा. यह भी पढ़ें : यूपी में योगी सरकार के अवैध मदरसे-मस्जिदों के खिलाफ एक्शन पर अखिलेश यादव का हमला, कहा- इस तरह की पॉलिटिक्स हो रही

Last Updated : May 3, 2025 at 11:04 PM IST