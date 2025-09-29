ETV Bharat / state

अखिलेश यादव का भाजपा सरकार पर तंज, कहा- यूपी महिला अपराध के मामले में देश में सबसे आगे, सुरक्षा के नाम पर सिर्फ दिखावा

लखनऊ : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था और महिलाओं पर बढ़ते अपराधों को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के सभी दावे खोखले साबित हो रहे हैं. अपराधियों में कानून का कोई भय नहीं रह गया है. अखिलेश यादव ने कहा कि महिलाओं और बेटियों के साथ जघन्य अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं. उत्तर प्रदेश महिला अपराध के मामलों में पूरे देश में सबसे आगे है.

उन्होंने ताजा घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि शनिवार को मैनपुरी में 11वीं की छात्रा की गला घोंटकर हत्या कर दी गई. उसी दिन अंबेडकरनगर के मालीपुर थाना क्षेत्र में एक दलित छात्रा का शव खेत में मिला, जबकि संतकबीरनगर में कम्प्यूटर सेंटर पर काम करने वाली महिला की हत्या कर उसकी लाश नहर में फेंक दी गई. लखनऊ के चिनहट इलाके में भी एक महिला से दुष्कर्म की घटना सामने आई.

उन्होंने कहा कि यह घटनाएं महज उदाहरण हैं, पूरे प्रदेश में रोजाना इसी तरह की घटनाएं हो रही हैं. भाजपा सरकार के पास न तो कोई ठोस नीति है और न ही अपराधियों पर नियंत्रण की मंशा. महिला सुरक्षा के नाम पर भाजपा ने केवल दिखावा किया है. उनका तथाकथित 'एंटी रोमियो स्क्वॉड' सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है.