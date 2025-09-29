अखिलेश यादव का भाजपा सरकार पर तंज, कहा- यूपी महिला अपराध के मामले में देश में सबसे आगे, सुरक्षा के नाम पर सिर्फ दिखावा
अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार के पास न तो कोई ठोस नीति है और न ही अपराधियों पर नियंत्रण की मंशा.
Published : September 29, 2025 at 10:30 PM IST
लखनऊ : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था और महिलाओं पर बढ़ते अपराधों को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के सभी दावे खोखले साबित हो रहे हैं. अपराधियों में कानून का कोई भय नहीं रह गया है. अखिलेश यादव ने कहा कि महिलाओं और बेटियों के साथ जघन्य अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं. उत्तर प्रदेश महिला अपराध के मामलों में पूरे देश में सबसे आगे है.
उन्होंने ताजा घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि शनिवार को मैनपुरी में 11वीं की छात्रा की गला घोंटकर हत्या कर दी गई. उसी दिन अंबेडकरनगर के मालीपुर थाना क्षेत्र में एक दलित छात्रा का शव खेत में मिला, जबकि संतकबीरनगर में कम्प्यूटर सेंटर पर काम करने वाली महिला की हत्या कर उसकी लाश नहर में फेंक दी गई. लखनऊ के चिनहट इलाके में भी एक महिला से दुष्कर्म की घटना सामने आई.
उन्होंने कहा कि यह घटनाएं महज उदाहरण हैं, पूरे प्रदेश में रोजाना इसी तरह की घटनाएं हो रही हैं. भाजपा सरकार के पास न तो कोई ठोस नीति है और न ही अपराधियों पर नियंत्रण की मंशा. महिला सुरक्षा के नाम पर भाजपा ने केवल दिखावा किया है. उनका तथाकथित 'एंटी रोमियो स्क्वॉड' सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है.
अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सत्ता में आने के बाद भाजपा सरकार ने समाजवादी सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई '1090 वूमेन पावर लाइन' जैसी प्रभावी सेवाओं को ठप कर दिया. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जनता की समस्याओं और अपराध रोकने की बजाय अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ बदले की भावना से काम करती है.
पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराधों से जनता त्रस्त हो चुकी है. उन्होंने कहा, लोग भाजपा सरकार से ऊब चुके हैं. 2027 में जनता भाजपा के झूठ और विफलताओं का अंत कर देगी.
