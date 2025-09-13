ETV Bharat / state

नदियों की नीलामी को लेकर नाविकों में आक्रोश, अखिलेश यादव बोले- सरकार ने नदियों को गंदा और प्रदूषित कर दिया

प्रयागराज से आए नाविक मजदूर कल्याण समिति के प्रतिनिधिमंडल ने अखिलेश यादव से मुलाकात की. ( Photo Credit; SP Social media team )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 13, 2025 at 10:07 PM IST 2 Min Read