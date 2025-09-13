ETV Bharat / state

नदियों की नीलामी को लेकर नाविकों में आक्रोश, अखिलेश यादव बोले- सरकार ने नदियों को गंदा और प्रदूषित कर दिया

अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि सपा की सरकार बनने पर जातीय जनगणना कराई जाएगी.

प्रयागराज से आए नाविक मजदूर कल्याण समिति के प्रतिनिधिमंडल ने अखिलेश यादव से मुलाकात की.
Published : September 13, 2025 at 10:07 PM IST

लखनऊ : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से शनिवार को प्रयागराज से आए नाविक मजदूर कल्याण समिति के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की. प्रतिनिधियों ने मछली पकड़ने के लिए नदियों की नीलामी की प्रक्रिया को काला कानून बताते हुए इसे तत्काल निरस्त कराने की मांग की.

अखिलेश यादव ने नाविक समाज की पीड़ा साझा करते हुए कहा कि नाविकों की चिंता का सीधा संबंध पर्यावरण की सुरक्षा से है. पर्यावरण असंतुलन के परिणाम हम उत्तराखंड और हिमाचल की आपदाओं में देख चुके हैं. नदियों, तालाबों और जंगलों पर हो रहे कब्जों ने संकट को और गहरा किया है. भाजपा सरकार ने नदियों को गंदा और प्रदूषित कर दिया है, जिससे मछलियों और जलजीवों का जीवन खतरे में है.

अखिलेश यादव ने कहा कि नाविकों का पारम्परिक व्यवसाय दबंगों और ठेकेदारों को सौंपा जा रहा है. इससे नाविक वर्ग अपने ही हक से वंचित होकर बंधुआ मजदूरी की ओर धकेला जा रहा है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर जातीय जनगणना कराई जाएगी और हर वर्ग को उसके अनुपात में हक व सम्मान दिया जाएगा.

उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हो रहे घोषणा-पत्र में नाविकों को नई नावें देने का वादा शामिल होगा. इसके साथ ही गोमती रिवरफ्रंट पर निषादराज गुह्य की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जिसमें नाव की पतवार सोने की होगी.

नाविक समाज के प्रतिनिधियों ने ज्ञापन के जरिए बताया कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2019 में आदेश जारी कर गंगा, यमुना, टोंस, बेलन जैसी नदियों को कई खंडों में बांटकर मछली पकड़ने के अधिकार की नीलामी शुरू की. इस प्रक्रिया में पूंजीपतियों, गुंडों-माफिया और अन्य जातियों के ठेकेदारों ने कब्जा कर लिया है, जिससे असली मछुआरे अपने ही पेशे में गुलाम बन गए हैं. नाविक प्रतिनिधियों ने अखिलेश यादव से मांग की कि वे इस शासनादेश को रद्द कराने में अपनी भूमिका निभाएं.

