राणा सांगा पर बयान से संग्राम: सपा सांसद रामजीलाल सुमन के घर आज पहुंच रहे अखिलेश यादव, आगरा में पुलिस अलर्ट - RANA SANGA CONTROVERSY

अखिलेश यादव आज पहुंचेंगे रामजी लाल सुमन के घर. ( etv bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : April 19, 2025 at 7:48 AM IST | Updated : April 19, 2025 at 8:00 AM IST 6 Min Read

आगराः सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के सदन में राणा सांगा पर दिए गए अमर्यादित बयान से सियासी घमासान छिड़ा हुआ है. करणी सेना ने सांसद के आवास पर हंगामा और उपद्रव किया. इसके बाद आगरा में 12 अप्रैल को राणा सांगा की जयंती पर रक्त स्वाभिमान सम्मेलन किया. इसी सियासी घमासान के बीच ही शनिवार दोपहर सपा मुखिया एवं पूर्व सीएम अखिलेश यादव राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन से मिलने आगरा पहुंच रहे हैं. सपा मुखिया अखिलेश यादव एमजी रोड स्थित सांसद के आवास पर आएंगे. जिले में अखिलेश यादव के विरोध और किसी तरह के उपद्रव की आशंका को लेकर पुलिस ने हरिपर्वत चौराहा से स्पीड कलर लैब तक सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए हैं. इसके साथ ही पुलिस ने सपाइयों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी और किसी भी तरह का हंगामा नहीं करेगा. पुलिस ने इसके लिए रणनीति बनाई है. आगरा पुलिस अलर्ट है और सपा मुखिया के आगरा के दौरे को लेकर फोर्स तैनात किया गया है.





21 मार्च को सदन में दिया था बयानः बता दें कि सपा के राज्यसभा सदस्य रामजीलाल सुमन ने 21 मार्च को सदन में राणा सांगा को लेकर अमर्यादित बयान दिया था. इससे गुस्साए करणी सेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने 26 मार्च को सपा सांसद रामजीलाल सुमन के आगरा में एमजी रोड स्थित आवास पर धावा बोला था. हंगामा और तोड़फोड़ की थी. इसमें पुलिसकर्मी और करणी सेना के पदाधिकारी चोटिल हुए. इस पर पुलिस ने सपा सांसद के बेटे पूर्व विधायक रणजीत सुमन और पुलिस ने करणी सेना के पदाधिकारियों के खिलाफ दो मुकदमे दर्ज किए. इसके बाद करणी सेना और क्षत्रिय संगठनों ने एकजुट होकर एत्मादपुर के गढ़ी रामी में 12 अप्रैल को राणा सांगा की जयंती पर रक्त स्वाभिमान सम्मेलन किया था. अब इसी मुद्दे पर सुमन से मिलने अखिलेश यादव आ रहे हैं. पुलिस ने सपा मुखिया के साथ आने वाले लोगों की सूची मांगी है.





एमजी रोड पर पुलिस और पीएसी तैनातः आगरा में सपा मुखिया अखिलेश यादव के आने से राजनीति गरमा गई है. ऐसे में आगरा पुलिस ने शनिवार को हरिपर्वत चौराहा से स्पीड कलर लैब तक पुलिस बल के साथ पीएसी तैनात किया है. जिससे अवांछित लोगों को इस सुरक्षा घेरे में नहीं आने दिया जाए. इसके साथ ही एमजी रोड पर स्थित एचआईजी फ्लैट्स में सपा सांसद के आवास को लेकर सुरक्षा भी कड़ी की है. लोगों को नोटिस देकर कहा गया है कि वह बाहरी व्यक्तियों को अपने यहां नहीं आने दें.





सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी तैनातः डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि सपा मुखिया पूर्व सीएम अखिलेश यादव के आगरा आगमन को लेकर शहर की सीमाओं पर पुलिस बल तैनात किया गया है. सोशल मीडिया सेल अलर्ट है. जिससे सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है. संजय प्लेस और आसपास के क्षेत्र में सपा प्रमुख की मौजूदगी के दौरान कड़ी सुरक्षा रहेगी. पीएसी के अलावा सर्किल की फोर्स भी तैनात की गई है. इसके साथ ही सादा कपड़ों में भी पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा. एचआईजी फ्लैट्स में चेकिंग के बाद ही लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है. यहां पर डीएमएफडी भी लगाए गए हैं.





पुलिस कमिश्नर ने सांसद और करणी सेना पदाधिकारियों से की वार्ताः सपा मुखिया अखिलेश यादव के आगरा आगमन को लेकर पुलिस ने सुरक्षा का विशेष खाका तैयार किया है. इसके चलते ही पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार शुक्रवार दोपहर 12 बजे सांसद सुमन मिलने उनके आवास पर पहुंचे. पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने सपा मुखिया के आगमन पर किसी तरह के विरोध-प्रदर्शन के बारे में सांसद से जानकारी मांगी. इस पर सुमन ने कहा कि उनकी ओर से पहले भी कोई बात नहीं थी. केवल मुलाकात करने के लिए सपा मुखिया आगरा उनके आवास पर आ रहे हैं. वह शहर में शांति बनाए रखना चाहते हैं. इसके बाद पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने करणी सेना के पदाधिकारियों से भी मुलाकात की. उनसे से किसी भी तरह के एजेंसियों को भी अलर्ट किया गया है. पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया कि किसी भी तरह की माहौल खराब होने नहीं दिया जाएगा. जो भी ऐसा करेगा. उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी.



सपा मुखिया के आने का विरोध करेगी क्षत्रिय सभाः सपा सांसद रामजीलाल सुमन के बयान का विरोध कर रही क्षत्रिय सभा ने पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार से मुलाकात कर ज्ञापन दिया. जिसमें कहा कि सपा सांसद के बयानबाजी से पहले ही माहौल खराब हुआ है. ऐसे में सपा मुखिया अखिलेश यादव के आने से आगरा की कानून व्यवस्था खराब हो सकती है. इसलिए, सपा मुखिया अखिलेश यादव के आगरा आगमन का क्षत्रिय सभा भी विरोध करेगी.





इस बारे में जिलाध्यक्ष डॉ. अनिल कुमार सिंह ने बताया कि सांसद ने राज्यसभा में महाराजा राणा सांगा के बारे में गलत बयान दिया था. विरोध के बावजूद वह अनर्गल बयानबाजी करते जा रहे हैं. इसलिए, सपा सांसद सुमन के बयान पर कार्रवाई की जाए. सपा मुखिया अखिलेश यादव के आगमन का विरोध करने की रणनीति बनाने के लिए शनिवार को पदाधिकारी और सदस्य क्षत्रिय सदन में एकत्रित होंगे.





सपा सांसद रामजीलाल सुमन चले राष्ट्रदोह का मुकदमा : कुंअर हरवंश सिंह

फर्रुखाबाद पहुंचे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर हरवंश सिंह ने सपा सांसद रामजीलाल सुमन के बयान को लेकर उन पर राष्ट्रदोह लगाए जाने की मांग की है. उन्होंने एक वार्ता में कहा कि उन्हें इतिहास की जानकारी नहीं है. उन्होंने ऐसा बयान दिया है जो किसी भी सूरत में प्रामाणिक नहीं है. सपा सांसद के बयान से पूरे देश में समाज आंदोलित हो गया. गनीमत रही कि हिंसक वारदातें नहीं हुईं. सपा सांसद रामजी लाल सुमन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए. उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने सपा सांसद सुमन का घर घेरने का प्रयास किया था लेकिन सरकार ने बंगले को छावनी का रूप दे दिया है. इस कारण से घेराव नहीं कर पाए.









Last Updated : April 19, 2025 at 8:00 AM IST