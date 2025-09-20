ETV Bharat / state

मानव-वन्यजीव संघर्ष पर अखिलेश ने सीएम योगी को घेरा; बोले-60 मौतें, 260 घायल, अब तक कितनों को दिया मुआवजा?

अखिलेश बोले, बताया जाता है कि 9 साल में 200 करोड़ पेड़ लगे पर कहां इसका हिसाब नहीं. जब सरकार बदलेगी, तभी बेरोजगारी खत्म होगी.

लखनऊ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा प्रमुख अखिलेश यादव. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 20, 2025 at 4:36 PM IST

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया. उन्होंने कहा कि वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश में वन्यजीवों के हमले से 60 लोगों की मौत हो चुकी है, 260 लोग घायल हुए हैं. सबसे ज्यादा मामले बिजनौर, लखीमपुर, पीलीभीत, बहराइच, बलरामपुर और इटावा जिलों में सामने आए हैं.

अखिलेश ने कहा कि पिछले साल बहराइच और सीतापुर में भेड़िए के हमलों के पीड़ित परिवारों को समाजवादी पार्टी ने आर्थिक मदद दी थी, लेकिन सरकार ने उनकी सुध नहीं ली. एक परिवार ऐसा भी है जिसकी गोद से बच्ची को भेड़िया छीन ले जा रहा था, लेकिन बहादुर मां ने जान जोखिम में डालकर उसे बचा लिया.

उन्होंने कहा कि किसान अपनी फसल बचाने के लिए बिजली के तार तक लगाने को मजबूर हैं, बावजूद इसके फसलें नष्ट हो रही हैं. वन विभाग के आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए कहा, “नौ साल में 200 करोड़ पेड़ लगाए गए बताए जाते हैं. सवाल यह है कि ये पेड़ कहां लगाए गए? इसका कोई हिसाब नहीं है. पेड़ों का बजट तो खा गए होंगे, लेकिन जमीनी स्तर पर काम नहीं हुआ. ठीक वैसे ही जैसे गंगा सफाई के नाम पर बजट तो जारी हुआ, लेकिन गंगा साफ नहीं हुई.”

गोशालाओं की दुर्दशा पर भी अखिलेश ने योगी सरकार को घेरा. कहा कि “गोशालाओं में गाय मर रही हैं, उन्हें जेसीबी से गड्ढों में दबाया जा रहा है. इतना पवित्र काम भी भ्रष्टाचार से अछूता नहीं है.” उन्होंने कहा कि जंगलों में चारा न होने के कारण वन्यजीव आबादी की ओर आ रहे हैं.

खेतों में लगाए गए कंटीले तारों से घायल होकर जानवर और आक्रामक हो जाते हैं. शहरी क्षेत्रों में सांड के हमलों से भी लोग जान गंवा रहे हैं. सरकार को चाहिए कि इन हालातों का सकारात्मक हल निकाले. जिन अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदारी दी गई है, वे आखिर कर क्या रहे हैं?

अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर मानव-वन्यजीव संघर्ष में मारे गए लोगों को उचित मुआवजा दिया जाएगा. उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, राजस्थान में सांड पानी की टंकि पर चढ़ जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी यह मुकाबला चल रहा है. प्रदेश में हो रही अवैध गांजा तस्करी पर भी अखिलेश ने सवाल उठाए. कहा, जब हर जिले में इतनी बड़ी मात्रा में गांजा पकड़ा जा रहा है तो यह कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है? सरकार को जवाब देना चाहिए.

उद्योग और निवेश पर बोलते हुए अखिलेश ने कहा कि वे किसी उद्योगपति के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन रोजगार बिना ठोस निवेश और योजना के संभव नहीं. उन्होंने कहा, “सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जिम्मेदारी सरकार की है. जो पेड़ कटवा रहे हैं, उनके लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है.

स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर तंज कसते हुए अखिलेश ने कहा, लखनऊ में सीवर और नाले में गिरकर बच्चों की मौत हो रही है. किस बात की स्मार्ट सिटी है? साफ है कि यहां लूट का काम चल रहा है, व्यवस्था ध्वस्त है और पीड़ितों को कोई मदद नहीं मिल रही.

उन्होंने तंज कसते हुए कहा, सरकार अभी एबीवीपी वालों को बधाई दे रही है, लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली के एबीवीपी वाले अब लखनऊ में भी चुनाव लड़ेंगे. अंत में अखिलेश ने कहा कि जब सरकार बदलेगी, तभी बेरोजगारी खत्म होगी.

