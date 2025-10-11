ETV Bharat / state

अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाले कभी जेपी नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण नहीं करने देना चाहते, फिर भी नहीं हटेंगे पीछेः अखिलेश

छात्रसभा के दो जवानों को देंगे सोशलिस्ट अवार्डः अखिलेश यादव ने समाजवादी छात्रसभा के कार्यकर्ता विनीत कुशवाहा और अमर यादव की तारीफ करते हुए कहा कि इस साल का ‘सोशलिस्ट अवार्ड’ छात्रसभा के दो नौजवानों को दिया जाएगा. JPNIC में जाने से रोकने के लिए हर साल सरकार बैरिकेडिंग करती है. लेकिन इस बार हमारे नौजवान पुलिस को पीछे छोड़ गए. इस साल का सोशलिस्ट अवार्ड उन्हीं के नाम रहेगा. अखिलेश ने कहा कि JPNIC’ में अब सांप घूम रहे हैं, सरकार वहां एक पैसा भी खर्च नहीं करना चाहती. जब समाजवादी सरकार बनेगी, तो JPNIC की वही रौनक, खूबसूरती और समाजवादी विचारधारा को वापस लाएंगे.

अखिलेश ने कहा, 'हम जयप्रकाश नारायण के मूल्यों पर चलने का संकल्प लेते हैं. लखनऊ में उनके नाम पर समाजवादी सरकार ने बड़ा म्यूजियम और रिसर्च सेंटर बनाया था, जिसे भाजपा सरकार ने बर्बाद कर दिया. भाजपा को डर है कि अगर हम ‘JPNIC’ गए तो उनकी पोल खुल जाएगी. अखिलेश ने कहा कि देश की आज़ादी की जंग लड़नेवाले स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में वही हमेशा बाधा बनते हैं, जो देश को परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़नेवालों के संगी-साथी रहे हैं. ऐसे संगी-साथियों का काम अंग्रेजों के लिए मुखबिरी करना था, जो माल्यार्पण तक नहीं करने देते हैं वो स्वतंत्रता सेनानियों का मान-आदर क्या करेंगे.

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी मुख्यालय स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया. इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जयप्रकाश नारायण ने अपने आंदोलन के जरिए समाज को जगाया. इमरजेंसी के समय महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष किया और अत्याचार सहा, लेकिन पीछे नहीं हटे.

भाजपा और बसपा पर हमला: अखिलेश ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी को जैसे आज आकाश आनंद की जरूरत है, वैसे ही भाजपा को मायावती की जरूरत है. कांग्रेस से वैचारिक मतभेद की बात करते हुए अखिलेश कहा कि “जिस जमाने में जेपी को जेल भेजा गया, तब भी वैचारिक मतभेद यही थे भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन. आज भी वही हालात हैं. हम जनता को जागरूक करेंगे और सरकार बदलने का काम करेंगे. वहीं, भाजपा को लेकर कहा कि अगर 8 साल बाद भी देश में घुसपैठिए आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए.

आवाज दबाने की कोशिशः अखिलेश यादव ने फेसबुक पेज सस्पेंड होने के मुद्दे पर कहा कि फेसबुक ने “एडल्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन एंड वायलेंस” की शिकायत के आधार पर कार्रवाई की है. हमने केवल पत्रकार की हत्या पर पोस्ट किया था, जिसमें लिखा था कि पत्रकार पर दबाव बनाना, महीना बांधना और मारपीट करना गलत है. इसमें क्या आपत्तिजनक था? इससे साफ है कि जितना हम जमीन पर संघर्ष करेंगे, उतनी हमारी आवाज दबाने की कोशिश होगी. यह बात हम लोगों को समझ में आ गई है समाजवादियों को, कि जितना हम लोग जमीन पर काम करेंगे उतनी लड़ाई हम लोगों की कामयाब होगी, इसलिए जमीन पर ही हम लोग संघर्ष करेंगे. हमारा सिद्धांत नहीं बदला है, सिद्धांत कभी नहीं बदलता है.

विदेश नीति और केंद्र पर वार: अखिलेश ने कहा कि 'आज हमने वीडियो देखा कि तालिबान के मंत्री को हमारे विदेश मंत्री रिसीव कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने जो तालिबान के लिए बयान दिया है, यह विदेश नीति की नाकामी है. पटना एयरपोर्ट जयप्रकाश नारायण के नाम पर हैं, वहां की म्यूजियम को सरकार ने बंद कर दिया. बिहार में भाजपा वाले किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे. हमने संकल्प लिया है कि JPNIC को बिकने नहीं देंगे. अखिलेश यादव ने अंत में कहा कि जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति आज भी प्रासंगिक है, देश तभी खुशहाल होगा जब समाजवादी मूल्यों और विचारधारा से चलेगा.

भाजपाई पीडीए से घबराएः भारतीय जनता पार्टी के लोग PDA से घबराए हुए लोग हैं. यह जातीय समीकरण को अपने इलेक्शन की होशियारी बोलते हैं और जब उसी से हारने लगते हैं तो यह हाईकोर्ट भागते हैं. बीजेपी के लोगों ने मिलकर मेरा ऑफिशियल कार्यक्रम जारी कर दिया, सोचिए सरकार और उनके अधिकारी मिलकर मेरा कार्यक्रम जारी कर रहे हैं और उसको अपने चैनल से बढ़ावा दिलवा रहे हैं. अखिलेश ने कहा कि यह गंभीर विषय है कि एक आईपीएस अधिकारी ने आत्महत्या कर ली और जाति के आधार पर उसे अपमानित किया जा रहा है. वहीं, चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने की कोशिश की गई. इससे खराब बात देश के लिए क्या हो सकती है.

