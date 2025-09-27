ETV Bharat / state

डांडिया की धुन पर थिरके कदम, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने किया आयोजन, सुबोधकांत सहाय भी झूमें

रांची: नवरात्र में डांडिया की धूम मची हुई है. तमाम पूजा समितियां और अलग-अलग सोसायटी के स्तर पर डांडिया का आयोजन हो रहा है. भक्ति और शक्ति के महासंगम के बीच लोग आपसी सौहार्द और प्रेम साझा कर रहे हैं. अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की झारखंड इकाई की ओर से नवरात्र सह डांडिया- 2025 का आयोजन किया गया. इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, न्यायाधीश मनीष रंजन और भारतीय रेल सेवा अधिकारी क्षितिज वर्मा बतौर सम्मानित अतिथि उपस्थित थे.

डांडिया महोत्सव में शामिल पूर्व केंद्रीय मंत्री (Etv Bharat)

छात्रों ने पेश किया धुनुची नृत्य

नामकुम के ब्लेस बैंक्वेट में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ मां दुर्गा की आराधना और चित्रगुप्त महाराज की आरती के साथ किया गया. इस अवसर पर नाट्य संस्थान 'रागरंग' के छात्रों ने धुनुची नृत्य प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया. मौके पर महासभा के राष्ट्रीय पदाधिकारी मुकेश कुमार ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य कायस्थ समाज के लोगों को एकजुट करने और सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देना है.

कई गणमान्य हस्तियां मौजूद रहीं

इस दौरान प्रतिभागियों ने लजीज भोजन का लुत्फ उठाया. कार्यक्रम को सफल बनाने में महासभा के राष्ट्रीय पदाधिकारी विवेक अखौरी, आस्था किरण और प्रांतीय अधिकारी सुशील लाल, रवि कुमार, राजेश सिन्हा, डॉ. अनल सिन्हा, दीपक मल्लिक, सदन सिन्हा, सजल सहाय, सुमित बरियार, राजेश शरण, सुबोध कुमार, सत्या सिन्हा, प्रीति सिन्हा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे.