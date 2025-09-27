डांडिया की धुन पर थिरके कदम, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने किया आयोजन, सुबोधकांत सहाय भी झूमें
अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने डांडिया महोत्सव का आयोजन किया. जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री समेत कई लोग शामिल हुए.
Published : September 27, 2025 at 10:57 AM IST
रांची: नवरात्र में डांडिया की धूम मची हुई है. तमाम पूजा समितियां और अलग-अलग सोसायटी के स्तर पर डांडिया का आयोजन हो रहा है. भक्ति और शक्ति के महासंगम के बीच लोग आपसी सौहार्द और प्रेम साझा कर रहे हैं. अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की झारखंड इकाई की ओर से नवरात्र सह डांडिया- 2025 का आयोजन किया गया. इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, न्यायाधीश मनीष रंजन और भारतीय रेल सेवा अधिकारी क्षितिज वर्मा बतौर सम्मानित अतिथि उपस्थित थे.
छात्रों ने पेश किया धुनुची नृत्य
नामकुम के ब्लेस बैंक्वेट में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ मां दुर्गा की आराधना और चित्रगुप्त महाराज की आरती के साथ किया गया. इस अवसर पर नाट्य संस्थान 'रागरंग' के छात्रों ने धुनुची नृत्य प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया. मौके पर महासभा के राष्ट्रीय पदाधिकारी मुकेश कुमार ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य कायस्थ समाज के लोगों को एकजुट करने और सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देना है.
कई गणमान्य हस्तियां मौजूद रहीं
इस दौरान प्रतिभागियों ने लजीज भोजन का लुत्फ उठाया. कार्यक्रम को सफल बनाने में महासभा के राष्ट्रीय पदाधिकारी विवेक अखौरी, आस्था किरण और प्रांतीय अधिकारी सुशील लाल, रवि कुमार, राजेश सिन्हा, डॉ. अनल सिन्हा, दीपक मल्लिक, सदन सिन्हा, सजल सहाय, सुमित बरियार, राजेश शरण, सुबोध कुमार, सत्या सिन्हा, प्रीति सिन्हा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे.
अलग-अलग कैटेगरी के विजेताओं के नाम
इस दौरान अलग-अलग प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया. बेस्ट कपल का खिताब रूपम सिन्हा और एन. सिन्हा को मिला. एनरजेटिक किड की श्रेणी में अहान आरव, ब्यूटी विद सिंपलीसिटी में प्रियंका और घनश्याम, मेड फॉर ईच अदर कपल की श्रेणी में किरण और प्रेम कुमार विजेता चुने गये. क्यूट किड का खिताब अद्विक को मिला.
डैशिंग बॉय ज्ञान सहाय रहे. बेस्ट डांसर के लिए शिवाशी और माही को, बेस्ट एथेनिक वियर (बाल) की कैटेगरी में प्रिंस और देवाशीष जबकि एथेनिक वियर युवा का खिताब पूनम और विकास को मिला.
ये भी पढ़ें-
कोयलांचल में दिखी मिनी गुजरात की झलक, पारंपरिक वेशभूषा के साथ डांडिया, 80 साल से होता आ रहा आयोजन
बॉलीवुड स्टार रश्मि देसाई के साथ झूमे पलामू के लोग, एक्ट्रेस ने पूछा कौन सा किरदार आया पसंद? जवाब में मिला दिलचस्प
जमशेदपुर में धूमधाम से मनाया जा रहा बोम्माला कोलू, गुड़िया में मां के दर्शन की है सदियों पुरानी परंपरा