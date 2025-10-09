ETV Bharat / state

कोटा दशहरा मेले में कवियों ने बांधा समां, इंसानियत से लेकर राजनीति तक कविता और व्यंग्य का जलवा

कोटा : 'बंजर से बंजर धरती में नीचे जाकर जल मिलता है, बाहर जब उलझन हो ज्यादा अंदर से ही हल मिलता है'. यह पद्मश्री अशोक चक्रधर ने 132वें राष्ट्रीय दशहरा मेले में बुधवार रात को विजयश्री रंगमंच अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में काव्य पाठ करते हुए श्रोताओं को सुनाया. इसके बाद तालियों से पूरा मैदान गूंज उठा. मेले में देश बड़े कवियों की कविताओं दौर देर रात 2 बजे तक चला. अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में देर रात तक ओज, वीर, शृंगार रस के साथ हास्य रस की फुहारें श्रोताओं को भिगोती रहीं.

पद्मश्री अशोक चक्रधर ने इंसानियत पर कसे तंज : पद्मश्री कवि अशोक चक्र धरने दशहरे मेले में डॉग को पात्र बनाते हुए वर्तमान हालातों पर व्यंग किया और सुनाया कि 'इजराइल को ईरान पर नकेल चाहिए, चीन को ईरान से तेल चाहिए, रूस को मारामारी का खेल चाहिए. अमेरिका को हथियारों की सेल चाहिए. हमारे भारत को आपसी इंसानियत का मेल चाहिए, लेकिन वक्त ऐसा आने वाला है कि पता ही नहीं चलेगा, किसने किसको मारा है. हमारी कुत्तानियत को भी तो इंसानियत का सहारा है. सब मर गए तो न ठाठ बचेगा न बाट, न लकड़ी बचेगी न काठ, न गीत न संगीत, सभी रहेंगे भयभीत. कहीं ऐसा न हो ट्रम्प, नेन्यताहू, खोमेनी, पुतिन, शी जिनपिंग, किंग जोंग इंसानियत का रास्ता काट जाए और इस धरती को लाशों से पाट जाए'.

दिलावर और नागर को बनाया प्रेमी : प्रताप फौजदार चुटकुले सुनाते हुए बोले कि 'हमारे जमाने में तो शादी के पहले लड़की नहीं दिखाई जाती थी. अब मोबाइल आ गए हैं. पहले लव लेटर लिखे जाते थे. मेरी प्यारी कम्मो, फिर दिल के हालात, उसके बाद नीचे तेरा प्यार मदन दिलावर'. इस दौरान दशहरा मैदान में मौजूद हर व्यक्ति अपनी हंसी व ठहाके नहीं रोक पाया. यहां तक कि वहां पर बैठे मंत्री मदन दिलावर और हीरालाल नागर भी हंस-हंसकर लोटपोट हो गए. इसी चुटकुले को पूरा करते हुए फौजदार ने कहा कि 'अभी मैंने लेटर डिस्पैच नहीं किया है, नहीं तो दिलावर की जगह नागर भी लिख सकता हूं'.

अतुल कनक ने दिलाया जोश : कवयित्री सपना सोनी ने 'शारदे वंदन है शत बार, हाथ जोड़कर विनती करने आई तेरे द्वार...'से की. उन्होंने 'काया काशी सी बनी, मन वृंदावन धाम, निज नयनों में बसे रहे, खाटू वाले श्याम..' गाकर बाबा खाटू श्याम की वंदना की. अतुल कनक ने 'हम चंबल के बेटे हैं, हम जब अपनी पर आते हैं, स्वयं मौत के दूत हमारी आहट से थर्राते हैं...' गाकर हाड़ौती की वीर गाथा का बखान किया. शशिकांत यादव ने 'रोम रोम में बसे हैं मेरे प्रभु सीताराम...' राम की महिमा गाया. उन्होंने 'तोला से मन भर तोला है, पारा पानी में घोला है, सब कीड़े बाहर निकले हैं, चुटकी भर तो सच बोला है...' गाकर वाहवाही लूटी.