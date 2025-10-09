ETV Bharat / state

कोटा दशहरा मेले में कवियों ने बांधा समां, इंसानियत से लेकर राजनीति तक कविता और व्यंग्य का जलवा

132वें राष्ट्रीय दशहरा मेले में बुधवार रात को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ.

कवयित्री सपना सोनी ने किया काव्य पाठ
कवयित्री सपना सोनी ने किया काव्य पाठ (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 9, 2025 at 11:38 AM IST

कोटा : 'बंजर से बंजर धरती में नीचे जाकर जल मिलता है, बाहर जब उलझन हो ज्यादा अंदर से ही हल मिलता है'. यह पद्मश्री अशोक चक्रधर ने 132वें राष्ट्रीय दशहरा मेले में बुधवार रात को विजयश्री रंगमंच अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में काव्य पाठ करते हुए श्रोताओं को सुनाया. इसके बाद तालियों से पूरा मैदान गूंज उठा. मेले में देश बड़े कवियों की कविताओं दौर देर रात 2 बजे तक चला. अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में देर रात तक ओज, वीर, शृंगार रस के साथ हास्य रस की फुहारें श्रोताओं को भिगोती रहीं.

पद्मश्री अशोक चक्रधर ने इंसानियत पर कसे तंज : पद्मश्री कवि अशोक चक्र धरने दशहरे मेले में डॉग को पात्र बनाते हुए वर्तमान हालातों पर व्यंग किया और सुनाया कि 'इजराइल को ईरान पर नकेल चाहिए, चीन को ईरान से तेल चाहिए, रूस को मारामारी का खेल चाहिए. अमेरिका को हथियारों की सेल चाहिए. हमारे भारत को आपसी इंसानियत का मेल चाहिए, लेकिन वक्त ऐसा आने वाला है कि पता ही नहीं चलेगा, किसने किसको मारा है. हमारी कुत्तानियत को भी तो इंसानियत का सहारा है. सब मर गए तो न ठाठ बचेगा न बाट, न लकड़ी बचेगी न काठ, न गीत न संगीत, सभी रहेंगे भयभीत. कहीं ऐसा न हो ट्रम्प, नेन्यताहू, खोमेनी, पुतिन, शी जिनपिंग, किंग जोंग इंसानियत का रास्ता काट जाए और इस धरती को लाशों से पाट जाए'.

दिलावर और नागर को बनाया प्रेमी : प्रताप फौजदार चुटकुले सुनाते हुए बोले कि 'हमारे जमाने में तो शादी के पहले लड़की नहीं दिखाई जाती थी. अब मोबाइल आ गए हैं. पहले लव लेटर लिखे जाते थे. मेरी प्यारी कम्मो, फिर दिल के हालात, उसके बाद नीचे तेरा प्यार मदन दिलावर'. इस दौरान दशहरा मैदान में मौजूद हर व्यक्ति अपनी हंसी व ठहाके नहीं रोक पाया. यहां तक कि वहां पर बैठे मंत्री मदन दिलावर और हीरालाल नागर भी हंस-हंसकर लोटपोट हो गए. इसी चुटकुले को पूरा करते हुए फौजदार ने कहा कि 'अभी मैंने लेटर डिस्पैच नहीं किया है, नहीं तो दिलावर की जगह नागर भी लिख सकता हूं'.

अतुल कनक ने दिलाया जोश : कवयित्री सपना सोनी ने 'शारदे वंदन है शत बार, हाथ जोड़कर विनती करने आई तेरे द्वार...'से की. उन्होंने 'काया काशी सी बनी, मन वृंदावन धाम, निज नयनों में बसे रहे, खाटू वाले श्याम..' गाकर बाबा खाटू श्याम की वंदना की. अतुल कनक ने 'हम चंबल के बेटे हैं, हम जब अपनी पर आते हैं, स्वयं मौत के दूत हमारी आहट से थर्राते हैं...' गाकर हाड़ौती की वीर गाथा का बखान किया. शशिकांत यादव ने 'रोम रोम में बसे हैं मेरे प्रभु सीताराम...' राम की महिमा गाया. उन्होंने 'तोला से मन भर तोला है, पारा पानी में घोला है, सब कीड़े बाहर निकले हैं, चुटकी भर तो सच बोला है...' गाकर वाहवाही लूटी.

कवयित्री डॉ. शुभम त्यागी ने गीत और गजल गाकर लोगों को तालियां बजाने पर मजबूर किया. उन्होंने 'कोई नगमा गुनगुनाना अच्छा लगा, तेरा रूठना मनाना अच्छा लगा, हम तो चले आए तेरी एक मुस्कुराहट पर, तेरे शहर में आना अच्छा लगा...' गाया. प्रताप फौजदार ने 'जाने कितने राज छिपे हैं, दीवारों के कानों में, दुनिया भर की खबरें आती, अखबारों के कानों में, दीपक मेरा अंश लड़ेगा, जमकर काली रातों से, सूरज कहकर डूब गया गया है...' से वाहवाही लूटी.

कान खोलकर सुने अमेरिका, अब सदी हमारी होगी : राम भदावर ने 'यदि राजस्थान नहीं होता तो गौरव गान नहीं होता. यदि राजस्थान नहीं होता तो हिंदुस्तान नहीं होता...' से राजस्थानी वीरता और गौरव गाथा का वर्णन किया. उन्होंने सनातनी परंपरा से ओतप्रोत कविताएं सुनाई तो भारत माता के जयकारे गूंज उठे. डॉ. अर्जुन सिसोदिया ने 'डेढ अरब बेटों की ताकत सब दुनिया पर भारी होगी, हमको विश्व गुरु कहने की, दुनिया की लाचारी होगी. पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण भारत की सरदारी होगी, कान खोलकर सुन अमरीका अब यह सदी हमारी होगी...' गाकर भारत की वंदना करते हुए राष्ट्र की ताकत दिखाई.

कवि सम्मेलन में शशिकांत यादव, राम भदावर, अर्जुन सिसोदिया ने वीर रस से ओतप्रोत ओजस्वी काव्य पाठ किया. पद्मश्री व्यंग्यकार अशोक चक्रधर, प्रताप फौजदार, शंभू शिखर हास्य रस से हंसाकर लोटपोट कर दिया. राजस्थानी भाषा के साहित्यकार और साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अतुल कनक ने भी काव्य पाठ किया. साथ ही, कवयित्री सपना सोनी और डॉ. शुभम त्यागी प्रेम, करुणा और शृंगार से भरपूर कविताओ, गीत और गजल ने भी देर रात तक तालियां बटोरीं. कार्यक्रम का संचालन शशिकांत यादव ने किया. इस दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, हीरालाल नागर, विधायक संदीप शर्मा, पूर्व भाजपा अध्यक्ष कृष्ण मुरारी सोनी, पूर्व उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह खींची, मेला अध्यक्ष विवेक राजवंशी, एडीएम सिटी अनिल सिंघल, मेला अधिकारी अशोक त्यागी मौजूद रहे.

