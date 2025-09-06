ETV Bharat / state

'बच्चों को देशभक्त बनाकर तैयार करना होगा'; साध्वी प्रज्ञा ठाकुर बोलीं- धर्मांतरण राष्ट्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती

आगरा में भारत रक्षा मंच के अखिल भारतीय अधिवेशन का आयोजन, शनिवार शाम निकाली गई भव्य शोभा यात्रा.

आगरा में अखिल भारतीय अधिवेशन में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर व अन्य
आगरा में अखिल भारतीय अधिवेशन में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर व अन्य (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 6, 2025 at 10:55 PM IST

Updated : September 6, 2025 at 11:45 PM IST

2 Min Read

आगरा : भारत रक्षा मंच के अखिल भारतीय अधिवेशन में दूसरे दिन शनिवार को साधु-संतों और विचारकों के उद्बोधन ने वातावरण को धर्ममय और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कर दिया. अधिवेशन का शुभारंभ शारदा पीठ, कश्मीर के शंकराचार्य स्वामी अमृतानंद ने दीप प्रज्ज्वलन कर किया.

उन्होंने कहा कि भारत शब्द में ही भारतीय परंपरा निहित है. भारत का अर्थ स्वयं में प्रकाश है, लेकिन आज चारों दिशाएं असुरक्षित हैं. इसका मुख्य कारण जनसंख्या असंतुलन है. सनातन धर्म और भारत अलग नहीं हैं. शनिवार शाम भव्य शोभायात्रा निकाली गई. जिसका उद्घाटन साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने किया. जिसमें भारत माता की जय और वंदे मातरम् के नारे गूंजे.


'बच्चों को देशभक्त बनाकर तैयार करना होगा' : शोभायात्रा में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि सनातन धर्म भारत की आत्मा है. यदि सनातन धर्म कमजोर होगा तो भारत भी कमजोर होगा. उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को संगठित होकर अपनी सांस्कृतिक धरोहर और राष्ट्र की अस्मिता की रक्षा करनी होगी. धर्मांतरण और जनसंख्या असंतुलन आज राष्ट्र के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां हैं. उन्होंने कहा कि हमें अपने बच्चों को देशभक्त बनाकर तैयार करना होगा, तभी भारत पुनः विश्वगुरु के रूप में प्रतिष्ठित हो सकेगा. श्रद्धालुओं का दान शिक्षा, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक विकास में उपयोग होना चाहिए.

भारत रक्षा मंच के संस्थापक और राष्ट्रीय संयोजक सूर्यकांत केलकर ने कहा कि स्वामी विवेकानंद और छत्रपति शिवाजी का जीवन हर भारतीय के लिए आदर्श है. विषम परिस्थितियों में भी शिवाजी ने हिंदुत्व का त्याग नहीं किया, बल्कि पूरे राष्ट्र में भगवा ध्वज फहराया. कार्यक्रम में आए पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. सत्यनारायण जटिया ने कहा कि हमें अपनी भावी पीढ़ी को तैयार करना होगा. सुभाषचंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के हर शब्द को शाश्वत सत्य मानकर आगे बढ़ना होगा.

Last Updated : September 6, 2025 at 11:45 PM IST

