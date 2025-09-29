ETV Bharat / state

उत्तराखंड छात्रसंघ चुनाव में ABVP ने 332 पदों पर हासिल की जीत, तमाम महाविद्यालयों में 58 अध्यक्ष बने

एबीवीपी के निर्वाचित छात्र ( फोटो- ETV Bharat )

September 29, 2025