सीएम बोले- 5 साल तक युवाओं के सपनों को कुचला गया, लेकिन 22 महीने में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के 9वें त्रिवार्षिक अखिल भारतीय अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में रविवार को सीएम भजनलाल ने बड़ा दावा किया...

CM Bhajanlal Sharma
सीएम भजनलाल शर्मा (ETV Bharat jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 5, 2025 at 4:07 PM IST

5 Min Read
जयपुर: देशभर के 29 राज्यों से 3200 शिक्षक जयपुर में एक ही छत के नीचे आए. जामडोली स्थित केशव विद्यापीठ में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ (ABRSM) का 9वां त्रैवार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन का रविवार को आगाज हुआ. 5 से 7 अक्टूबर तक इस अधिवेशन में शिक्षा की दिशा-दशा और राष्ट्र निर्माण में शिक्षक की भूमिका, सीमा सुरक्षा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) से लेकर देश के ज्वलंत मुद्दों पर भी मंथन होना है.

अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे. इस दौरान उन्होंने कहा कि ये केवल एक सम्मेलन नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का महायज्ञ है. आज आवश्यकता राष्ट्र की संस्कृति और विचार को आगे बढ़ाने की है. उन्होंने कहा कि एक दौर था जब भारत ने विदेशी ताकतों से लड़ाई की, उस लड़ाई में कुछ लोग लड़ रहे थे, लेकिन लड़ने वालों से ज्यादा लोग तमाशा देख रहे थे. उस दौर में राष्ट्रहित में काम करने वाले एक संगठन की नींव रखी गई, जिसके 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इन 100 वर्षों में जिस क्षेत्र में आवश्यकता थी, वहां संगठन बनाते हुए राष्ट्रहित के काम किए जा रहे हैं.

किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

उन्होंने कहा कि राष्ट्र की संस्कृति, नीति, रीति को बढ़ाने का काम शिक्षकों के अलावा और कोई नहीं कर सकता. उन्हीं शिक्षकों को मजबूत आधार देने का काम राज्य सरकार कर रही है. इसके साथ ही अब सरकार शिक्षा को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने, युवाओं को न्याय दिलाने और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी आगे लाने के काम कर रही है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब टास्क फोर्स बनाकर नई शिक्षा नीति को जन-जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा. उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2 साल पहले 5 सालों तक युवाओं के सपनों को कुचला गया. आए दिन पेपर लीक हो जाते थे, लेकिन बीते 22 महीने में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ. केंद्र और राज्य सरकार लगातार काम कर रही है और आगे युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए भाषायी विद्यालय खोले जाएंगे, जिसमें विदेशी भाषाओं को पढ़कर छात्रों को दूसरे देशों में भी रोजगार दिलवाने के प्रयास किए जाएंगे, लेकिन यह रोजगार विदेशी नीतियों के आधार पर नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर मिलेगा, इससे युवाओं का भविष्य सुरक्षित रहेगा.

शिक्षकों के इस महाअधिवेशन के दौरान प्रदेश के उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद रहे. उन्होंने कहा कि जिस वक्त देश निराशा, हताशा से घिरा था. ऐसी स्थिति में डॉक्टर हेडगेवार ने संघ की स्थापना की. आज 100 साल में ऐसे लाखों लोगों की फौज तैयार हो गई है, जो राष्ट्रहित में खुद को खापा देते हैं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि वो डिग्रियां नहीं दक्षता दें, नौकरी नहीं नवाचार भी दें. युवा सिर्फ प्रतिस्पर्धा तक सीमित नहीं रहे, बल्कि खुद रोजगार देने वाले बने.

पढ़ें : जयपुर में जुटेंगे देशभर के 3200 शिक्षक, शिक्षा और राष्ट्र निर्माण पर होगा मंथन

वहीं, कार्यक्रम में मौजूद रहे प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि आज राजस्थान शिक्षा के स्तर में तीसरे स्थान पर आ गया है. सरकारी स्कूल निजी स्कूलों से आगे हैं. जल्द यहां प्रत्येक संभाग पर बालिका सैनिक विद्यालय खोले जाएंगे, जिसकी शुरुआत बीकानेर से हो रही है. इसके साथ-साथ वेद पाठशालाएं भी खोली जाएंगी, ताकि विद्वान तैयार किया जा सके. इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षक संघ की मान्यता को लेकर राजस्थान में लगातार मांग उठती रही है. इस मांग को आगे बढ़ाया जा रहा है.

कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय बौद्धिक प्रशिक्षण प्रमुख सुनील मेहता ने कहा कि ये केवल शिक्षकों का ट्रेड यूनियन या केवल मांग उठने वाला संगठन नहीं, बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा और राष्ट्र के उत्थान के लिए काम करने वाला संगठन है. इसके साथ ये संगठन कल्चरल नेशनलिज्म का प्रचार करने वाला संगठन है, जिसका घोष वाक्य ही राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के हित में शिक्षा है. इस दौरान उन्होंने अपील करते हुए कहा कि सरकार और समाज को मिलकर शिक्षक की चिंता करनी चाहिए. साथ ही कहा कि पाश्चात्य संस्कृति से परे आज शिक्षक और शिक्षक संगठन देश की परंपरा के आधार पर काम कर रहे हैं.

इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. नारायण लाल गुप्ता ने बताया कि 16 साल बाद जयपुर में देशव्यापी संगम हो रहा है. अधिवेशन के तीन दिन शिक्षा, शिक्षक और राष्ट्र के विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर विचार-विमर्श होना है. इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई प्रमुख प्रचारक कार्यकर्ता विभिन्न विश्वविद्यालय के कुलगुरु और प्रोफेसर भी मौजूद रहे. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अधिवेशन की स्मारिका, 'हमारा विद्यालय हमारा तीर्थ' पुस्तक और संगठन के वार्षिक कैलेंडर का विमोचन भी किया.

