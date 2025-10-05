ETV Bharat / state

सीएम बोले- 5 साल तक युवाओं के सपनों को कुचला गया, लेकिन 22 महीने में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ

सीएम भजनलाल शर्मा ( ETV Bharat jaipur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : October 5, 2025 at 4:07 PM IST 5 Min Read

जयपुर: देशभर के 29 राज्यों से 3200 शिक्षक जयपुर में एक ही छत के नीचे आए. जामडोली स्थित केशव विद्यापीठ में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ (ABRSM) का 9वां त्रैवार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन का रविवार को आगाज हुआ. 5 से 7 अक्टूबर तक इस अधिवेशन में शिक्षा की दिशा-दशा और राष्ट्र निर्माण में शिक्षक की भूमिका, सीमा सुरक्षा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) से लेकर देश के ज्वलंत मुद्दों पर भी मंथन होना है. अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे. इस दौरान उन्होंने कहा कि ये केवल एक सम्मेलन नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का महायज्ञ है. आज आवश्यकता राष्ट्र की संस्कृति और विचार को आगे बढ़ाने की है. उन्होंने कहा कि एक दौर था जब भारत ने विदेशी ताकतों से लड़ाई की, उस लड़ाई में कुछ लोग लड़ रहे थे, लेकिन लड़ने वालों से ज्यादा लोग तमाशा देख रहे थे. उस दौर में राष्ट्रहित में काम करने वाले एक संगठन की नींव रखी गई, जिसके 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इन 100 वर्षों में जिस क्षेत्र में आवश्यकता थी, वहां संगठन बनाते हुए राष्ट्रहित के काम किए जा रहे हैं. किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur) उन्होंने कहा कि राष्ट्र की संस्कृति, नीति, रीति को बढ़ाने का काम शिक्षकों के अलावा और कोई नहीं कर सकता. उन्हीं शिक्षकों को मजबूत आधार देने का काम राज्य सरकार कर रही है. इसके साथ ही अब सरकार शिक्षा को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने, युवाओं को न्याय दिलाने और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी आगे लाने के काम कर रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अब टास्क फोर्स बनाकर नई शिक्षा नीति को जन-जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा. उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2 साल पहले 5 सालों तक युवाओं के सपनों को कुचला गया. आए दिन पेपर लीक हो जाते थे, लेकिन बीते 22 महीने में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ. केंद्र और राज्य सरकार लगातार काम कर रही है और आगे युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए भाषायी विद्यालय खोले जाएंगे, जिसमें विदेशी भाषाओं को पढ़कर छात्रों को दूसरे देशों में भी रोजगार दिलवाने के प्रयास किए जाएंगे, लेकिन यह रोजगार विदेशी नीतियों के आधार पर नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर मिलेगा, इससे युवाओं का भविष्य सुरक्षित रहेगा.