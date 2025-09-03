भागलपुर: बिहार के भागलपुर में थानाध्यक्ष पर गाज गिरी है. एसएसपी ने अवैध वसूली के मामले में अकबरनगर थाना के थानाध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया है. 6 दिन पहले ही अकबरनगर के थानेदार राजीव रंजन को बनाया गया था. थानेदारी संभालते ही थानेदार राजीव रंजन अवैध कमाई में लग गए.

अकबरनगर थानेदार सस्पेंड: थानेदार राजीव रंजन पर वाहन पकड़ने के बाद उसे छोड़ने के एवज में पैसे मांगने के आरोप में एसएसपी हृदयकांत ने कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड किया. थानेदार के तौर पर पदस्थापना के छठे दिन ही उन्हें सस्पेंड कर दिया गया.

6 दिन पहले ही लिया था थाने का चार्ज: 28 अगस्त को राजीव रंजन को अकबरनगर थाना का थानेदार बनाया गया था. जानकारी के अनुसार कोयला लदे वाहन से अवैध वसूली का आरोप थानेदार पर लगा जिसकी जांच एसएसपी ने कराई थी. जांच के बाद पाया गया कि थानेदार पर लगाया गया आरोप सही है, जिसके बाद तत्काल थानेदार को एसएसपी ने सस्पेंड कर दिया.

जब्त वाहन को छोड़ने के एवज में पैसे की मांग: थानेदार के इस आचरण को कर्तव्यहीनता, मनमानेपन और स्वेच्छाचारिता बताया गया. इस बात की जानकारी प्रेस विज्ञप्ति जारी कर एसएसपी ने दी है. हालांकि चर्चा यह भी है कि थाना के द्वारा जब्त पुराने वाहन को छोड़ने के एवज में भी उगाही की बात सामने आयी थी.

पुलिस लाइन में मुख्यालय: पुलिस मु बता दें कि बीते 6 दिन पहले ही राजीव रंजन को थानेदारी सौंपी गयी थी, अकबरनगर के पुराने थानेदार का तबादला बांका हो गया है. मंगलवार को एसएसपी कार्यालय की तरफ से प्रेस रिलीज जारी कर राजीव रंजन को सस्पेंड करने की जानकारी दी गयी है. सस्पेंड की अवधि में एसएचओ का मुख्यालय पुलिस लाइन में होगा.

ट्रक मालिक ने की थी शिकायत: राजीव रंजन पर कर्तव्यहीन और मनमानी करने की बात कही गयी है. आरोप लगा था कि राजीव रंजन कोयला लदे वाहन से जबरन अवैध वसूली करना चाहते थे. इसके लिए किसी दलाल का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन बीते सोमवार को कोयला लदे वाहन को अकबरनगर थाना के द्वारा पकड़ा गया था, लेकिन ट्रक मालिक ने रिश्वत देने की बजाय वरीय अधिकारी से इसकी शिकायत की थी. इसके बाद जांच के बाद कार्रवाई की गयी.

