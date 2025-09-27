ETV Bharat / state

लखनऊ का सिर कटा नाला, अकबरी गेट पर अपराधियों को दी जाती थी ये खौफनाक सजा

सजा-ए-मौत के जरिए अपराध का थर्रा देने वाला अंजाम पेश किया जाता था, जानिए इतिहास के बारे में.

अकबरी दरवाजे
अकबरी दरवाजे (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 27, 2025 at 9:16 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: गलियों का इतिहास जितना रंगीन है, उतना ही रोंगटे खड़े कर देने वाला भी. तहजीब और अदब के इस शहर में एक ऐसा किस्सा छिपा है, जिसे सुनकर आज भी लोग सिहर उठते हैं. चौक के बीचो बीच मौजूद अकबरी गेट और उसके पास का सिर कटा नाला ये सिर्फ इमारतें और नाले नहीं, बल्कि सदियों पुरानी सजा-ए-मौत की गवाही देते हैं.


अकबरी गेट की दास्तान: नवाब मसूद अब्दुल्ला बताते हैं कि जब मुगल सम्राट अकबर लखनऊ आए तो उसके स्वागत में अकबरी गेट का निर्माण हुआ. यह शहर का मुख्य प्रवेशद्वार था. लेकिन इस गेट ने सिर्फ जश्न ही नहीं देखे, बल्कि इंसाफ और खौफ की कहानी भी लिखी. उस दौर में जब कोई अपराधी जुर्म करता, तो उसे सरेआम मौत की सजा दी जाती. अपराधी का सिर अकबरी गेट के पास काटकर नाले में फेंक दिया जाता और धड़ को वहीं टांग दिया जाता. लोग देखें, डरें और दोबारा अपराध करने की हिम्मत न जुटा पाएं. इसी वजह से उस नाले को आज भी लोग सर कटा नाला कहते हैं.

चौक की बसावट: इतिहासकार रवि भट्ट के मुताबिक, लखनऊ का चौक क्षेत्र दमिश्क की तर्ज पर बसाया गया एक गोल दरवाजा, फिर गलियों का जाल और उनमें तरह-तरह के बाजार, सर्राफा बाजार, फूलों की गली, मसालों की गली, खान-पान की दुकानों से सजी गलियां चौक को हमेशा से रौनक देती रही हैं. पहले इन गलियों में तवायफों की कोठियां भी थीं, जहां संगीत और अदब की महफिले सजा करती थीं.

dd
लखनऊ का सिर कटा नाला. (etv bharat)

सिर कटा नाला से आज का चौक: नवाबी दौर से पहले खौफनाक इतिहास को अपने सीने में दबाए सर कटा नाला आज भी गुलाम हुसैन पुल के पास मौजूद है, जो गोमती में मिल जाता है. शहर के लोग अब इसे आम नाले की तरह देखते हैं. मगर कम ही लोग जानते हैं कि कभी यह जुर्म की आखिरी मंजिल हुआ करता था. आज वही चौक अपने जायकों और बाजारों के लिए मशहूर है. अकबरी गेट के पास टुंडे कबाबी की खुशबू, रहीम की निहारी का जायका, कश्मीरी चाय की चुस्कियां और सर्राफा बाजार की चमक इस इलाके को लखनऊ का दिल बनाती हैं. यहां हर इतवार खास बाजार लगता है, जहां पुराने सिक्कों से लेकर पिंजरों में चहचहाती चिड़ियों तक सब बिकता है. इसे चिड़िया बाजार कहते हैं, जिसकी अपनी दिलचस्प कहानी है.

तहजीब और खौफ का संगम: लखनऊ का चौक और अकबरी गेट इस बात के गवाह हैं कि यह शहर सिर्फ अदब, कव्वाली और कबाबों का ही नहीं, बल्कि इंसाफ और सजाओं की दास्तान का भी हिस्सा रहा है.
आज जहां लोग चाय की चुस्कियां लेते हैं. वहीं कभी अपराधियों के सिर धड़ से जुदा किए जाते थे. यही विरोधाभास लखनऊ को और भी खास बनाता है. जहां खौफ की कहानियां और तहजीब की निशानियां साथ-साथ चलती हैं.

नवाब मसूद अब्दुल्ला बताते हैं कि अकबरी गेट के पास सिर कटा नाले में नवाबों के दौर से पहले अकबर के शासनकाल में अपराधियों को यहां सजा दिया जाता था और सिर काट कर नाले में फेंक दिया जाता था. इस वजह से इसको सिर कटा नाला कहा जाता है. धड़ को इसी क्षेत्र में लटकाते थे, ताकि अपराधियों में दहशत बना रहे. अकबरी गेट का निर्माण अकबर के शासनकाल में अकबर बादशाह के स्वागत के लिए बनाया गया था यहीं से शहर में प्रवेश करते थे.

यह भी पढ़ें: लखनऊ के बसंत कुंज योजना में जल्द मिलेंगे नये व्यावसायिक व आवासीय प्लॉट, एई सस्पेंड, कार्यदायी संस्था पर लगाया 5 लाख का जुर्माना

यह भी पढ़ें: LDA बनाएगा सबसे बड़ी आवासीय कॉलोनी; लखनऊ में आगरा एक्सप्रेस-वे के किनारे बसेंगे 15 हजार परिवार

For All Latest Updates

TAGGED:

AKBARI GATE IN LUCKNOWLUCKNOW NEWSUP NEWSLUCKNOW AKBARI GATEAKBARI GATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नक्शे से गायब होने के कगार पर यूपी का ये गांव, 85 घर शारदा नदी में देखते-देखते समा गए, सड़क के किनारे जिंदगी काट रहे 389 बेघर

यूपी में पहली बार गांव-गांव लगेंगे रोजगार मेले; 8 हजार युवाओं को मिलेगी नौकरी, जानिए- कितनी सैलरी; कैसे करें रजिस्ट्रेशन

उम्मीदों का सुई-धागा; अलीगढ़ की हजार महिलाएं कमा रहीं लाखों, मुगल बादशाहों के शाही पहनावे की शान थी ये कढ़ाई-बुनाई

वाराणसी में लांच हुई 'डिजिटल नारी' स्कीम; जानें गांव की महिलाएं मोबाइल से कैसे करेंगी भरपूर कमाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.