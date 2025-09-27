ETV Bharat / state

लखनऊ का सिर कटा नाला, अकबरी गेट पर अपराधियों को दी जाती थी ये खौफनाक सजा

लखनऊ: गलियों का इतिहास जितना रंगीन है, उतना ही रोंगटे खड़े कर देने वाला भी. तहजीब और अदब के इस शहर में एक ऐसा किस्सा छिपा है, जिसे सुनकर आज भी लोग सिहर उठते हैं. चौक के बीचो बीच मौजूद अकबरी गेट और उसके पास का सिर कटा नाला ये सिर्फ इमारतें और नाले नहीं, बल्कि सदियों पुरानी सजा-ए-मौत की गवाही देते हैं. अकबरी गेट की दास्तान: नवाब मसूद अब्दुल्ला बताते हैं कि जब मुगल सम्राट अकबर लखनऊ आए तो उसके स्वागत में अकबरी गेट का निर्माण हुआ. यह शहर का मुख्य प्रवेशद्वार था. लेकिन इस गेट ने सिर्फ जश्न ही नहीं देखे, बल्कि इंसाफ और खौफ की कहानी भी लिखी. उस दौर में जब कोई अपराधी जुर्म करता, तो उसे सरेआम मौत की सजा दी जाती. अपराधी का सिर अकबरी गेट के पास काटकर नाले में फेंक दिया जाता और धड़ को वहीं टांग दिया जाता. लोग देखें, डरें और दोबारा अपराध करने की हिम्मत न जुटा पाएं. इसी वजह से उस नाले को आज भी लोग सर कटा नाला कहते हैं.

सिर कटा नाला से आज का चौक: नवाबी दौर से पहले खौफनाक इतिहास को अपने सीने में दबाए सर कटा नाला आज भी गुलाम हुसैन पुल के पास मौजूद है, जो गोमती में मिल जाता है. शहर के लोग अब इसे आम नाले की तरह देखते हैं. मगर कम ही लोग जानते हैं कि कभी यह जुर्म की आखिरी मंजिल हुआ करता था. आज वही चौक अपने जायकों और बाजारों के लिए मशहूर है. अकबरी गेट के पास टुंडे कबाबी की खुशबू, रहीम की निहारी का जायका, कश्मीरी चाय की चुस्कियां और सर्राफा बाजार की चमक इस इलाके को लखनऊ का दिल बनाती हैं. यहां हर इतवार खास बाजार लगता है, जहां पुराने सिक्कों से लेकर पिंजरों में चहचहाती चिड़ियों तक सब बिकता है. इसे चिड़िया बाजार कहते हैं, जिसकी अपनी दिलचस्प कहानी है.



तहजीब और खौफ का संगम: लखनऊ का चौक और अकबरी गेट इस बात के गवाह हैं कि यह शहर सिर्फ अदब, कव्वाली और कबाबों का ही नहीं, बल्कि इंसाफ और सजाओं की दास्तान का भी हिस्सा रहा है.

आज जहां लोग चाय की चुस्कियां लेते हैं. वहीं कभी अपराधियों के सिर धड़ से जुदा किए जाते थे. यही विरोधाभास लखनऊ को और भी खास बनाता है. जहां खौफ की कहानियां और तहजीब की निशानियां साथ-साथ चलती हैं.



नवाब मसूद अब्दुल्ला बताते हैं कि अकबरी गेट के पास सिर कटा नाले में नवाबों के दौर से पहले अकबर के शासनकाल में अपराधियों को यहां सजा दिया जाता था और सिर काट कर नाले में फेंक दिया जाता था. इस वजह से इसको सिर कटा नाला कहा जाता है. धड़ को इसी क्षेत्र में लटकाते थे, ताकि अपराधियों में दहशत बना रहे. अकबरी गेट का निर्माण अकबर के शासनकाल में अकबर बादशाह के स्वागत के लिए बनाया गया था यहीं से शहर में प्रवेश करते थे.



